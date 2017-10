«Ereignis im Werkstattgebäude und in der Heizzentrale der Bad Schinznach AG. So oder ähnlich sieht eine Alarmmeldung aus, die uns erreicht», sagt Michael Maeder, Kommandant der Feuerwehr Schenkenbergertal. Er schickt diese Alarmmeldung raus und schon rennt der erste Feuerwehroffizier heran. «Hilfe, Hilfe, ich komme nicht mehr raus!», schreit da ein Mitglied der Jugendfeuerwehr aus einem Fenster im zweiten Stock.

«Das Wichtigste zu Beginn eines Einsatzes ist, dass sich der Einsatzleiter einen guten Überblick verschafft, damit er Entscheidungen treffen kann», erklärt Maeder. Das Publikum darf ausnahmsweise mitten auf dem Schadensplatz stehen, da wo sonst eigentlich alle Neugierigen hinwollen und sie kein Feuerwehrmann sehen will.

Alle wissen, wohin sie müssen

Mit Blaulicht fahren die Tanklöschfahrzeuge vor und die Feuerwehrmänner und -frauen, die bis jetzt hinter einer Hausecke gewartet haben, sprinten los. Es entsteht dabei keine Sekunde Chaos. Jeder weiss, wohin er muss. Die Atemschutz-Truppe rennt zur Seite eines Tanklöschfahrzeugs und rüstet sich in Windeseile mit ihren Geräten aus. «Ein Ziel der Übung ist, dass die Atemschutz-Truppe unter drei Minuten nach ihrem Eintreffen bereit ist», erklärt der Kommandant. Dieses wie die meisten anderen Ziele erreicht das Feuerwehrteam.

Gleichzeitig passiert aber noch viel mehr: Leitern werden ausgefahren, Wasserschläuche ausgerollt, Ventilatoren aufgestellt und der Verkehr geregelt. Plötzlich hupt eines der Tanklöschfahrzeuge einmal laut und das Publikum wendet seinen Blick vom Geschehen ausserhalb des Hauses ab und blickt auf die aufgestellten Flachbildschirme. Zu sehen ist per Live-Stream, wie die Atemschutz-Truppe im Treppenhaus einen Rettungseinsatz durchführt. Das Tanklöschfahrzeug hupt zweimal und die Übertragung ist beendet. Nun werden zwei Mitglieder der Jugendfeuerwehr mit Leitern aus dem zweiten Stock gerettet.

Zum letzten Mal?

Den Feuerwehrfrauen und -männern merkt man nicht an, dass sie an diesem Tag schon zweimal ausgerückt sind. «Es waren zum Glück nur sehr kurze und kleine Einsätze», sagt Maeder. Diese beiden Einsätze seien eher untypisch für dieses Jahr, denn die Feuerwehr Schenkenbergertal musste bis jetzt nur etwa halb so viele Einsatzstunden leisten wie in einem durchschnittlichen Jahr, erklärt der Kommandant.

Während die Feuerwehr ihr Material wieder zusammenräumt und den Einsatz bespricht, macht sich das Publikum auf zum Apéro, wo Kommandant Maeder in Bezug auf die geplante Fusion zwischen der Gemeinde Schinznach-Bad und der Stadt Brugg sagt: «Ich hoffe nicht, dass wir das letzte Mal unsere Schlussübung hier abhalten. Auch wenn ihr hier bei uns bleibt, bekommt ihr eine gute Ausbildung und habt gute Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten.»