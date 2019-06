Mehrere Einbürgerungen, der Rechenschaftsbericht und die Rechnung 2018, der Jahresbericht der Feuerwehr sowie eine ganze Reihe von Vorstössen – Motionen und Postulate betreffend Abwasser, Verkehr und Kultur – stehen zur Diskussion an der Sitzung des Brugger Einwohnerrats morgen Freitagabend.

Die FDP weist in ihrem Fraktionsbericht auf das wiederum negative Rechnungsergebnis 2018 aus der betrieblichen Tätigkeit hin. Aufgrund einer Entnahme aus der Wertschwankungsreserve schliesse das Gesamtergebnis zwar positiv ab, was aber zu einer Vermögensverminderung führe, stellen die Freisinnigen fest und fügen an: «Die Stadt Brugg ist auf ihr Vermögen angewiesen. Man darf gespannt sein, welche Gegenmassnahmen der Stadtrat ergreift, um dem fortwährenden negativen Betriebsergebnis entgegenzuwirken.»