Beeinträchtigung Theaterstück spielt vor einer der bekanntesten Fassaden in der Brugger Altstadt Die Theatergruppe von Insieme Brugg-Windisch wird am 3. und 4. Juni ihr neues Stück «Die Brugger Stadtmusikanten» der breiten Öffentlichkeit präsentieren. Die Produktionsleiterin verrät, wie es entstanden ist und wo man Tickets kaufen kann.

Die Theatergruppe von Insieme Brugg-Windisch probt für die Aufführung des neusten Theaterstücks. Bild: zvg

Die Altstadt in Brugg wird sich Anfang Juni in eine Theaterbühne verwandeln. Die Theatergruppe des Regionalvereins Insieme Brugg-Windisch wird am ersten Juniwochenende das Theaterstück «Die Brugger Stadtmusikanten» auf dem Platz vor dem Lateinschulhaus aufführen.

«Es ist eine kurzweilige und lustige Geschichte, die auf dem Grimm’schen Märchen der Bremer Stadtmusikanten basiert», erklärt Produktionsleiterin Beatrice Steiner. Elemente aus dem berühmten Märchen werden übernommen und auf Menschen als Darsteller – anstelle der Tiere im Original – übertragen.

Das Theaterstück drehe sich laut Steiner um zwei Hauswarte, die das Putzen und Aufräumen satthaben und sich lieber als Musikanten in Brugg versuchen wollen. Die Leiterin sagt:

«Das Spezielle ist, dass die Schauspielerinnen und Schauspieler von Livemusik vor Ort begleitet werden.»

Musiker Peter Keller wird in Begleitung von Menschen mit Beeinträchtigung die Theatervorführungen musikalisch unterstützen.

Erstes Theaterstück nach der Pandemie

Auch in der Theaterproduktion sind Menschen mit und ohne Beeinträchtigung involviert. Die Schauspielenden stammen vorwiegend aus der Region. «Rund die Hälfte ist seit dem Anfang der Insieme-Theatergruppe mit dabei», erläutert Steiner. Die Gruppe sei jedoch immer offen für neue interessierte Mitglieder. «Die Stimmung in der Truppe ist super, und das Proben und Aufführen bereitet den Beteiligten eine Menge Freude», führt die Leiterin aus.

Nach einer längeren Durststrecke der Theatertätigkeiten von Insieme Brugg-Windisch während der Pandemie – die regelmässigen Proben hätten den Leuten gefehlt – habe man sich in diesem Jahr für eine Freiluftaufführung entschieden. «Da wir mit der Planung und Vorbereitung meistens bereits ein Jahr im Voraus beginnen, erschien uns die Aufführung unter freiem Himmel als beste Option, was die Durchführbarkeit anbelangt», erklärt Steiner.

Vor der Fassade des Lateinschulhauses in der Brugger Altstadt wird die Theatergruppe auftreten. Bild: AZ Archiv

Einen geeigneten Standort für das Theater zu finden, habe sich als Herausforderung entpuppt. Mit dem Platz vor dem Lateinschulhaus habe man aber eine hervorragende Lösung gefunden. «Der Platz ist gut zu erreichen, wir können die Infrastruktur des Schulhauses nutzen, und als ganz grosses Plus dient die wunderschön bemalte Fassade des Gebäudes als perfektes Bühnenbild», erläutert Steiner.

Hemmschwellen sollen abgebaut werden

«Die Brugger Stadtmusikanten» ist für jede und jeden geeignet, auch Kinder würden das Stück ohne Probleme verstehen können. Das Ziel sei es so auch, dass sich Menschen mit und ohne Beeinträchtigung näherkommen. «Wir möchten Hemmschwellen abbauen. So können sich Besucherinnen und Besucher auch vor und nach der Vorstellung im Bistro zum Austausch treffen», sagt Steiner.

Das Theaterstück wird am Samstag, 3. Juni, um 16 Uhr und um 19.15 Uhr und am Sonntag, 4. Juni, um 11 Uhr und um 15 Uhr aufgeführt. Bei schlechtem Wetter wird auf den 17. und 18. Juni verschoben. Der Eintritt kostet 15 Franken, für Kinder und IV 10 Franken. Die Tickets können an der Tageskasse oder im Vorverkauf im Café Sabor an der Hauptstrasse 12 gekauft werden.