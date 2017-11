Den Friedhof auf dem Areal der Kirchgemeinde Bözen betreiben die Einwohnergemeinden Bözen, Effingen und Elfingen gemeinsam. Im Rahmen der Not-Sanierung der Kirchenmauer im Jahr 2014 haben sie eine Rechtsgrundlage verlangt für die Kostenaufteilungen zwischen der Kirchgemeinde sowie den politischen Gemeinden für künftig ähnlich gelagerte Situationen. In der Folge hat die Kirchgemeinde die Erarbeitung eines Baurechtsvertrags in Auftrag gegeben.

Mit dem Vertrag räumt die Kirchgemeinde Bözen den drei Einwohnergemeinden ein Baurecht ein für die bestehende Friedhofsanlage. «Die Friedhofsanlage soll nach Massgabe des Bestattungs- und Friedhofsreglements und nach christlichen Gepflogenheiten durch die drei Baurechtsberechtigten betrieben und unterhalten werden», heisst es in den Unterlagen zur Gemeindeversammlung in Bözen. Die Baurechtsdauer wird auf 73 Jahre festgelegt, der Baurechtszins auf 1215 Franken jährlich.

Reglement wurde überarbeitet

Ebenfalls zur Diskussion steht das neue Bestattungs- und Friedhofreglement. Die aktuelle Version stammt aus dem Jahr 2005 und wurde seither «weder inhaltlich noch hinsichtlich der Gebühren einer Teuerung angepasst», so der Gemeinderat. Nebst grammatikalischen Umformulierungen kommt es zu Neuerungen oder Veränderungen in – unter anderem – folgenden Bereichen: Organisation der Friedhofskommission, Kostenübernahme Wohnsitzgemeinde, Bewilligung Grabmal sowie Gebühren.

Zu Letzteren hält der Gemeinderat fest, dass der Durchschnittswert verschiedener anderer Aargauer Gemeinden herangezogen wurde, da es keine einheitliche Regelung betreffend der Höhe gibt. Neu soll das Gemeinschaftsgrab für Einheimische kostenpflichtig sein. Nach wie vor keine Gebühren erhoben werden aber bei den Urnen- und Erdbestattungsgräbern der Einwohner von Bözen, Effingen und Elfingen.

Der Steuerfuss steigt

Weiter zur Sprache kommen an der Gemeindeversammlung am Donnerstag, 23. November, zwei Kreditabrechnungen, der Kredit von 140 000 Franken für die Sanierung der EG-Wohnung Oberdorf 5, der Kredit von 65 000 Franken für den Ausbau des Erdgeschosses Alte Mühle, der Kredit von 62 500 Franken für den Ersatz der Trafostation Ausserdorf, die Anpassungen des Abfallreglements, das Reglement über die Gemeindebeiträge an die familienergänzende Kinderbetreuung sowie das Budget mit einem Steuerfuss von 118 Prozent – was durch den Steuerfussabtausch mit dem Kanton einer Erhöhung um 3 Prozentpunkte entspricht.

Gemeindeversammlung Donnerstag, 23. November, Gemeindesaal; 19.45 Ortsbürger; 20.15 Uhr Einwohner.