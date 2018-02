Die leerstehenden Räumlichkeiten der Bibliothek sowie des Bewegungsraums im Schulzentrum Nidermatt in Birr sollen zu zwei Kindergärten samt Gruppen- und Materialraum umgebaut werden. Gleichzeitig ist auf dem Areal ein neuer Spielplatz geplant – mit Schaukeln, Balancekombination, Sandkasten und Rutsche. Bis 5. März liegt das Baugesuch auf der Bauverwaltung Eigenamt auf.

Für das Vorhaben genehmigten die Stimmberechtigten im November des letzten Jahres einen Kredit von 385 000 Franken. In der Broschüre zur Gemeindeversammlung wies der Gemeinderat auf die Ausgangslage hin: An der Schule Birr bestehen sieben Kindergartenabteilungen, bei denen aus räumlicher Sicht Handlungsbedarf vorhanden ist. «Da eine Kindergartenabteilung auf dem Areal des Schulzentrums Nidermatt in einem Klassenzimmer untergebracht ist und dieses Klassenzimmer auf den Beginn des Schuljahrs 2018/19 zwingend benötigt wird, muss für den Kindergarten eine Ersatzlösung gefunden werden.»

Schulpflege und Gemeinderat haben sich mit der Thematik auseinandergesetzt und diverse Optionen geprüft. Sie sind zum Schluss gekommen, «dass die Räumlichkeiten der heutigen Bibliothek und des Bewegungsraums am besten dafür geeignet sind».

Gemeinsame Bibliothek

Denn für die Bibliothek ist, ebenfalls an der letzten Gemeindeversammlung, ein Leistungsvertrag beschlossen worden. Der Hintergrund: Ab dem Schuljahr 2018/19 sind die Gemeinden nicht mehr verpflichtet, eine eigene Schulbibliothek zu führen. Sie müssen lediglich noch den Zugang zu einer Bibliothek gewährleisten. «Diese Ausgangslage führte dazu, dass die Gemeinde Lupfig für eine Zusammenarbeit angefragt wurde», hält der Gemeinderat Birr fest. «Die Auslegeordnung hat ergeben, dass eine gemeinsame Bibliothek eine Bereicherung für beide Gemeinden werden kann.» Hinzu kommt laut Behörde, dass die beiden Bibliotheken nur 500 Meter Luftlinie voneinander entfernt liegen.

Kurz: Die Bibliothek in Lupfig könne zu einer regionalen Bibliothek aufgewertet werden. Die Räumlichkeiten seien optimal geeignet und genügend gross, um die Medien der Bibliothek Birr zu übernehmen. Durch die Zusammenführung des erfahrenen Personals beider Bibliotheken könnten zudem die Öffnungszeiten massiv ausgebaut werden, ohne die Kosten zu strapazieren. Die neue, gemeinsame Bibliothek trägt den Namen «Bibliothek Eigenamt» und ist inzwischen bereits eröffnet. An den Kosten beteiligt sich die Gemeinde Birr gemäss Leistungsvereinbarung mit jährlich 35 000 Franken. (mhu)