Baugesuch In Lupfig soll ein sechsgeschossiges Lagerhaus mit Platz für über 2000 Autos entstehen Die Mobilog AG will auf dem Grundstück Fuchshalde bauen. Durch eine Zufahrt über die Autobahn wird das neue Gebäude direkt mit dem Stammareal verbunden. Das entsprechende Baugesuch liegt noch bis am 27. Februar auf.

Das neue Gebäude wird sich auf dem Grundstück Fuchshalde, direkt neben der Autobahn, befinden. Visualisierung: zvg

In Lupfig soll auf dem Grundstück Fuchshalde ein mehrstöckiges Lagerhaus für Autos entstehen. Das entsprechende Baugesuch liegt noch bis am 27. Februar auf der Gemeindekanzlei auf.

Im Norden der Gemeinde betreibt die Mobilog AG, ein Tochterunternehmen der Amag Group AG, ein Auto-Verteilerzentrum. Jedes Jahr werden dort zirka 70’000 Neuwagen angeliefert und zwischengelagert. Dafür gibt es auf dem Stammareal 1500 Autolagerplätze.

2011 wurde als temporäre Massnahme eine zusätzliche Lagerfläche mit 651 Plätzen auf der Parzelle Nummer 706 geschaffen. Dies sei aus raumplanerischer Sicht der Gemeinde Lupfig im Sinne der Ressourcenschonung nicht als Dauerzustand umsetzbar, heisst es im Baugesuch. «Deswegen soll das Flächenlager auf Parzelle Nummer 706 unter der Prämisse des verdichteten Bauens nun in eine dauerhafte Anlage in Form eines mehrstöckigen Autolagerhauses umgewandelt werden. Dieses soll mittels einer Brücke über die Autobahn A3 mit dem Stammareal auf Parzelle 358 verbunden werden.»

Die kleinere Parzelle 706 (Bildrand oben) soll mittels Brücke über die Autobahn direkt mit der Parzelle 358 (Bildmitte) verbunden werden. Screenshot: Google Maps

Eine unmittelbare Anbindung sei erforderlich, um unnötigen Verkehr zu vermeiden und effiziente Betriebsabläufe zu gewährleisten.

Der Neubau wird Platz für 2235 Fahrzeuge bieten. Er soll sechsstöckig sein, zwölf Parkebenen und eine Fläche von 9326 Quadratmetern haben. Im Baugesuch heisst es:

«Die Split-Level-Lösung bietet eine maximale Anzahl an Parkplätzen bei einer geringen Gebäudeabmessung.»

Das Dach wird begrünt und mit einer Photovoltaikanlage versehen. Ausserhalb des Gebäudes gibt es eine Grünfläche mit Bäumen und Sträuchern.

Der temporäre Autolagerplatz wird derzeit über eine interne Zufahrt erschlossen. Eine direkte Anbindung des Lagerplatzes an das Stammareal besteht nicht, deswegen ist die Verbindungsbrücke geplant. Die «alte» Zufahrt wird dann nur noch als Not- oder Unterhaltszufahrt zur Verfügung stehen.

Zwei Parzellen werden zurückgebaut und rekultiviert

Für das Projekt wird mit Baukosten von 31,5 Millionen Franken gerechnet, wovon 27,1 Millionen auf das Autolagerhaus entfallen, 4 Millionen auf die Brücke und 400’000 auf Umgebungsarbeiten.

In Betrieb genommen werden soll das neue Gebäude im Jahr 2024. Aktuell werden die in der Nähe des Stammareals gelegenen Parzellen Nummer 279 und 307 noch von der Mobilog AG genutzt. Nach Abschluss der Arbeiten werden sie zurückgebaut und rekultiviert. Es ist nicht das einzige Bauprojekt der Amag Group AG in Lupfig, im Mai 2022 nahm sie ein neues Karosserie- und Lackcenter in einer umgebauten Halle in Betrieb und am 31. Oktober erfolgte der Spatenstich für eine neue Ausbildungsstätte.