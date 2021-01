Baugesuch genehmigt: Jetzt steht der Startschuss zur Neubausiedlung Weiermatt bevor

Übernächsten Montag erfolgt der Baustart zur Neubausiedlung Weiermatt in Lupfig: Die Wohnbaugenossenschaft Lägern Wohnen mit Sitz in Wettingen erstellt auf dem ruhig und idyllisch, aber trotzdem zentral gelegenen Grundstück insgesamt 29 Wohnungen in einem Mix von 2,5- bis 5,5-Zimmern. Die Siedlung wird nach Minergie zertifiziert.

«Aufgrund der ausgezeichneten Lage und der Tatsache, dass sich Schulen, Einkaufsmöglichkeiten sowie Haltestellen des öffentlichen Verkehrs in nächster Nähe befinden, eignet sich die Wohnsiedlung hervorragend für Familien, Paare aber auch Einzelpersonen jeden Alters», hält die Wohnbaugenossenschaft Lägern Wohnen fest.

Grundrisse seien gut durchdacht

Die grosszügig bemessenen Laubengänge, steht in einer Medienmitteilung, verbinden die vier Baukörper zu einem Ganzen, «lockern die Volumetrie auf und lassen deshalb spannende Durchblicke zu. Gleichzeitig dienen sie den Bewohnerinnen und Bewohnern der Siedlung als Begegnungszone.»