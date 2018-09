«Muh», tönte es am Samstagmorgen bereits um halb neun vom Neumarktplatz. Eine halbe Stunde später wurde die Premiere von «Brugg wird zum Bauernhof» offiziell eröffnet. Milchkuh Luana inspizierte schon mal ihr mit Stroh ausgelegtes Gehege für diesen Tag und beobachtete den Verkehr auf dem Bahnhofplatz. Umgekehrt verfolgten – teilweise überraschte – Passanten, wie der Streichelzoo für Schafe, Ziegen, Ferkel und Kälber aufgebaut wird. Aus einem Auto wurden noch Hühner und Holzkisten gereicht.

Sepp Riechsteiner, Initiator des Brugger Anlasses und Vorstandsmitglied von Tourismus Region Brugg, freute sich auf dem Platz vor der Neuen Aargauer Bank über das tolle Wetter für diesen familienfreundlichen Anlass, den es in den Städten Baden und Aarau schon gibt.

Bruggs Stadtammann Barbara Horlacher dankte dem Bauernverband Aargau und dem regionalen Tourismusverein für die Organisation. Ziel sei es, die Leistungen der Landwirtschaft sowie die Herkunft der Lebensmittel aufzuzeigen. Idealer könnte der Zeitpunkt dafür nicht sein, sagte Horlacher mit Blick auf die Themen an diesem Abstimmungswochenende. Ebenso wichtig ist es laut Frau Stadtammann, mit dieser Veranstaltung Leben in die Stadt zu bringen. Dazu brauche es Ideen sowie Gewerbetreibende und Konsumenten, die sich aktiv beteiligen. Horlacher freute sich, dass mit der Anwesenheit des amtierenden Schwingerkönigs Matthias Glarner sogar royaler Glanz in Brugg präsent ist.