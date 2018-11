Am Samstag, 29. September, brannte in der Gemeinde Bözberg, im Ortsteil Kirchbözberg, ein Bauernhaus mit Scheunenanbau. Nachbarn bemerkten den Brand kurz nach 17 Uhr und alarmierten die Feuerwehr. Als diese vor Ort eintraf, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Trotz des Grosseinsatzes der Löschkräfte brannte dieses nieder.

Verletzt wurde niemand, auch die Haustiere blieben unversehrt. Die Hausbewohner waren zum Zeitpunkt des Brands abwesend. Das Feuer war in der Scheune des ehemaligen Bauernhauses ausgebrochen, wo auch eine Schreinerei untergebracht war. Die Brandruine ist bis zum jetzigen Zeitpunkt grossräumig abgesperrt.