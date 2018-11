Am Samstag, 29. September, brannte in der Gemeinde Bözberg, im Ortsteil Kirchbözberg, ein Bauernhaus mit Scheunenanbau. Nachbarn bemerkten den Brand kurz nach 17 Uhr und alarmierten die Feuerwehr. Als diese vor Ort eintraf, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Trotz des Grosseinsatzes der Löschkräfte brannte dieses nieder. Verletzt wurde niemand, auch die Haustiere konnten rechtzeitig flüchten. Die Hausbewohner waren zum Zeitpunkt des Brands abwesend. Das Feuer war in der Scheune des ehemaligen Bauernhauses ausgebrochen, wo auch eine Schreinerei untergebracht war.

Anfang Oktober informierte die Kantonspolizei Aargau, die Ermittlungen nach der Brandursache seien noch im Gang. Im Vordergrund stehe eine Fahrlässigkeit. Am 6. November sagte Bernhard Graser von der Kantonspolizei Aargau, die Abklärungen seien abgeschlossen. «Die Ermittlungen weisen auf einen fahrlässigen Umgang mit Leinöl als mutmassliche Brandursache hin.» Der Ehemann habe am fraglichen Samstag mit diesem Stoff hantiert. Die entsorgten Reste des Leinöls hätten sich folglich in Abwesenheit der Hausbewohner selbst entzündet, was zum offenen Brand geführt habe.