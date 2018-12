Eigentlich wollte sich Yener Gürsel (59) bald pensionieren lassen. Doch irgendwie lässt ihn die Brugger Altstadt nicht los. Bald sind es 13 Jahre her, seit er aus dem «Spielcasino Brüggli» das «Number One» gemacht hat. Auf alten Fotos zeigt er, wie das frühere Lokal heruntergekommen war und wie er beim Umbau grösstenteils selber Hand angelegt hat. Nun, mehrere Jahre später, verpasst er seinem Lokal einen neuen Anstrich: In den kommenden zwei Monaten wird das «Number One» komplett erneuert, vor allem die Bar soll um einiges moderner werden.

Zwölf internationale Biersorten will Yener Gürsel dann anbieten, sieben davon im Offenausschank. «Nach der Renovierung werden wir auch Shishas mit echten Früchten servieren wie in Istanbul», sagt er, der in der Türkei geboren und in Deutschland aufgewachsen ist, wo er 1983 zu wirten begann. Weiterhin soll an jedem ersten Freitag im Monat eine Bauchtänzerin auftreten. «Dann kann man einen Hauch Orient, eine der 1001 Nächte bei uns erleben.»

Er hat für Ruhe gesorgt

Doch das «Number One» ist weit mehr als eine türkische Enklave in der Brugger Altstadt oder eine Beiz, in der die Rekruten einmal in der Woche vorbeischauen. Es ist eher so etwas wie das Wohnzimmer von Yener Gürsel, in das er Freunde zu Besuch empfängt – seien dies seine über-80-jährigen Stammgäste oder vor allem Jugendliche aus der Region. «Ein Gast kommt als Fremder und geht als Freund», wiederholt er seine Devise immer wieder. Und er geht noch einen Schritt weiter: «Wir haben für Ruhe in der Altstadt gesorgt. Brugg hatte früher kein gutes Image.»

Er bezieht sich dabei auf Streitigkeiten oder gar Schlägereien, zu denen es in früheren Jahren vor seinem Lokal gekommen war. «Ich habe mir für jeden Jugendlichen Zeit genommen, habe mit ihnen gesprochen und ihnen zugehört, wie ein Vater», sagt er. «Die Menschen brauchen Liebe. Vielfach haben deren Eltern ihnen nie richtig Aufmerksamkeit gegeben.» Einmal habe er nach einem gröberen Streit am nächsten Tag eine Friedenssitzung organisiert mit den beteiligten Parteien. «Ich habe viel Zeit darin investiert, dass hier Ruhe und Frieden herrscht.»

Das «Number One» war demnach fast schon so etwas wie das Jugendlokal der unteren Altstadt und Yener Gürsel dessen Jugendarbeiter. Seine ehemaligen Gäste danken es ihm heute, schicken ihm Geschenke und kommen hie und da vorbei mit ihren Kindern, damit diese «Opa Yener» kennen lernen können.

Er wünscht sich mehr Farbe

Dass Yener Gürsel das «Number One» weiterführt und in einen Umbau investiert, unterstreicht sein Bekenntnis zur Altstadt. «Brugg ist eine wunderschöne Stadt, in der es alles gibt», sagt er. Wünschen würde er sich aber mehr Farbe und mehr Möglichkeiten für kleine Terrassen und Aussenbestuhlungen. «Dann wäre die Altstadt lebendiger.» Auch der Ladenmix müsste ausgewogener sein, «nicht nur Pizza und Kebab». Mit einem vielfältigeren Gastroangebot kämen mehr Auswärtige nach Brugg, ist er sich sicher. «Warum fährt man nach Baden zum Essen? Wegen dem Mix.»

Der Altstadt bleibt Yener Gürsel noch vier bis fünf Jahre erhalten, wie er sagt. «Wenn ich dann noch so fit bin wie heute, mache ich auch noch ein wenig weiter.» Nach seiner Pensionierung will er dann aktiv die Stadt mitgestalten. Dafür will sich der deutsche Staatsbürger auch einbürgern lassen. «Dann werde ich vielleicht mal Stadtammann», sagt er und lacht.