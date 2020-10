Baloise zieht eine Bilanz zu den Hagelfliegern: «Verfahren zeigt erste positive Tendenz»

Zieht ein Unwetter auf und besteht die Gefahr von Hagel, kommt das Kleinflugzeug der Baloise-Versicherung zum Einsatz. Mit dem sogenannten Hagelflieger, der mit einer speziellen Sprühvorrichtung ausgestattet ist, können die Wolken gezielt angeflogen und mit Silberjodid geimpft werden – um zu verhindern, dass sich grosse und schwere Hagelkörner bilden, die massive Schäden anrichten. Dieses Vorgehen der Wolkenimpfung, betont die Baloise, ist für Mensch und Natur unbedenklich.

Motorfahrzeuge sind am stärksten betroffen

Das Spezialflugzeug des Typs Cessna, das auf dem Flugplatz Birrfeld stationiert und in der ganzen Deutschschweiz unterwegs ist, geht nach der diesjährigen fünfmonatigen Saison in die Winterpause. 27-mal ist es geflogen. Die Baloise zieht eine Bilanz zur Hagelprävention. «Dieses Verfahren zeigt gemäss interner Schadenanalyse eine erste positive Tendenz», heisst es in einer Medienmitteilung. Ausgangspunkt der Analyse seien die internen Hagelschadendaten der letzten 20 Jahre.

Pilotprojekt auf drei Jahre ausgelegt

In der Saison 2020 spricht die Baloise von insgesamt vier Schadenereignissen – Tage mit mehr als 50 Schadenfällen –, an denen der Hagelflieger im Einsatz war. «Die durchschnittliche Schadenhöhe war an diesen Tagen rund 10 Prozent tiefer als im Jahresdurchschnitt, was auf eine tiefere Intensität schliessen lässt», hält der Versicherer fest. Die Anzahl Schadenfälle pro Jahr, fügt die Baloise an, bewegt sich seit dem Start des Hagelfliegers insgesamt auf einem relativ tiefen Niveau. Begonnen hatte das Pilotprojekt im August 2018. Ausgelegt ist es auf drei Jahre.