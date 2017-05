Übernahme, Umstrukturierungen und die Nachricht von Entlassungen: Charles Vögele hat für Schlagzeilen gesorgt in letzter Zeit – seit dem Kauf durch die Investorengruppe Sempione Retail um den italienischen Modekonzern OVS.

Was aber passiert mit dem Standort von Charles Vögele am Neumarktplatz 4 in Brugg? Ist er gefährdet? Nein, stellt Vögele-Mediensprecherin Nicole Borel fest. «Die Filiale in Brugg wird auf OVS umgestellt und Ende Oktober unter dem neuen Label ihre Türe wieder öffnen.» Rund drei Wochen werde der Umbau beanspruchen, fügt Nicole Borel an. «Wir haben in Brugg 12 Mitarbeitende, die danach die Filiale unter dem Label OVS führen.» Anders ausgedrückt: Ein Stellenabbau ist nicht geplant.

Der Name verschwindet

Schweizweit beginne die Umstellung der Charles-Vögele-Filialen auf OVS ab Ende Juli, fährt Nicole Borel fort. Bis Ende des Jahres sollen alle rund 150 Standorte auf das neue Konzept angepasst sein. Voraussichtlich Anfang 2018 werden der Name und die Marke Charles Vögele also verschwunden sein.

OVS biete, ergänzt die Mediensprecherin, italienische Mode für die ganze Familie zu einem guten Preis – neben attraktiver Mode für Damen, Herren und Teenager auch ein grosses Kinder- und Babysortiment. Bisher eröffnet wurden in der Schweiz fünf OVS-Pilotfilialen: in Basel, Stans, Crissier, Genf sowie Locarno.

Rückblick: Zunehmender Onlinehandel sowie Einkaufstourismus machten Charles Vögele zu schaffen. Die Verkäufe gingen zurück, die Umsätze sackten ab, der Betriebsgewinn brach ein. Im Sommer des letzten Jahres kündigte die Modekette an, Filialen zu schliessen.

Keine weiteren Entlassungen

Inzwischen ist das Übernahmeprozedere durch die Investorengruppe Sempione Retail abgeschlossen. Anfang dieses Jahres wurde die Entlassung von 100 Mitarbeitern bekannt in den Bereichen Einkauf und Design am Hauptsitz in Pfäffikon im Kanton Schwyz. Letzte Woche ist der Abbau von weiteren 160 Stellen angekündigt worden. Betroffen sind Angestellte in der Logistik. Der italienische Modekonzern OVS will diese künftig über ein internationales Unternehmen abwickeln. Aber: «Es sind keine weitere Massenentlassungen vorgesehen», sagte ein Sprecher gegenüber der Nachrichtenagentur SDA. Nicole Borel bestätigt: Für die Verkaufsorganisation bedeute die Umstellung auf OVS keinen Stellenabbau. «Im Gegenteil, wir haben aktuell über 50 Vakanzen und sind auf der Suche nach motiviertem Personal.»

Mit der Übernahme von Charles Vögele hat OVS das Ziel, den internationalen Umsatz um 400 Millionen auf über 2 Milliarden Euro zu steigern. In Italien stieg OVS zur Nummer eins im Modegeschäft auf.