Im Dorf wurde es bereits gemunkelt, nun ist klar: Per Ende Jahr muss das Pächterpaar des Gasthauses Bären in Veltheim gehen. Grund dafür: Die Genossenschaft, die zur Rettung des Gasthauses gegründet wurde, hat den Vertrag mit Sandra Zuber und Michael Glasow gekündigt. Dies, weil die Umsatzzahlen nicht stimmen. Das berichtet «e-Journal» online am Dienstag.

Auf Nachfrage der AZ sagt Sandra Zuber, Partnerin des Pächters, dass sie und Michael Glasow bis Ende Dezember aber noch alles geben wollen für das Restaurant. Nebst einem Cordon-bleu-Festival, Wild- und Fonduewochen planen sie auch eine grosse Silvesterparty, die dann zugleich den Abschluss ihrer Tätigkeit im «Bären» sein wird.

Dass die Umsatzzahlen nicht gestimmt haben, bestreitet Sandra Zuber nicht: «Wir haben die geplanten Umsätze nie erreicht. Seit letztem Mai aber hat sich die Situation weiter verschlechtert.» Die Umsätze seien kontinuierlich zurückgegangen. Bei diesem heissen Sommer seien die Badis für die Leute verständlicherweise wohl verlockender gewesen als «unsere heisse Sommerterrasse», so Zuber.