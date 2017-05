Darüber, dass die Anlage auf den neusten Stand gebracht wird, ist er sehr glücklich. «Wir sind froh, dass es vorwärtsgeht mit der Sanierung.» Leider aber habe er, wie offenbar auch weitere Familien, im Vorfeld nicht realisiert, dass die Wassertiefe künftig nicht mehr die gleiche sein wird, räumt er ein. Diesen Umstand habe er im März bei einem Augenschein per Zufall zur Kenntnis genommen. «Das hat uns beschäftigt», sagt der Familienvater. Er habe in der Folge das Gespräch mit den Verantwortlichen gesucht und beschlossen, etwas zu unternehmen.

Es braucht 72 bis 95 Zentimeter

Erste Rückfragen bei der Baukommission ergaben, dass diese Tiefe seit Beginn so geplant und auf den Plänen ersichtlich gewesen war, sagt Jakob. An der Gemeindeversammlung in Schinznach vom Juni 2015, fügt er an, sei hingegen wie folgt informiert worden: «Das bestehende Mehrzweckbecken mit verschiedenen Wassertiefen wird grundsätzlich beibehalten, gegen Norden erweitert und den neuen Bedürfnissen angepasst.»

Als Lösung schlägt Jakob vor, über einen nachträglichen Kredit abzustimmen, «damit das Nichtschwimmerbecken wieder der Wassergewöhnung dienen kann und alle Kinder sich wohlfühlen dürfen». Dazu braucht es laut dem Familienvater eine Wassertiefe von 72 bis 95 Zentimetern sowie eine breit angelegte Treppe mit sanftem Einstieg. Er ist sich bewusst, dass eine solche Anpassung nicht mehr für diese Saison realisiert werden kann.

Die Schwimmbadkommission hält auf Anfrage fest, dass sie die Petition ernst nimmt und das Anliegen versteht. Detailliert – auch zur technischen Seite – Stellung nehmen möchte sie aber erst zu einem späteren Zeitpunkt.