Badesaison Wie Villigen zu seiner Badi kam: 75-Jahr-Jubiläum wird mit verschiedenen Anlässen gefeiert Früher gingen die Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde in der Aare schwimmen, doch dann wurden die Rufe nach einem Schwimmbad laut. Bei dessen Bau halfen viele Freiwillige mit.

Diese Postkarte zeigt die Badi Villigen in ihrer Anfangszeit. Das Jahr, in dem das Foto aufgenommen wurde, ist nicht bekannt. Bild: zvg

Für die Badi Villigen ist diese Saison eine ganz besondere: Feiert sie doch heuer ihr 75-Jahr-Jubiläum.

Früher seien die Villigerinnen und Villiger, wie die Bewohnerinnen und Bewohner der Nachbargemeinden, in die Aare zum Baden gegangen, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. «Dazu wurden Badestellen mit Holzzäunen eingegrenzt. Durch den Bau des Beznauer Wasserkraftwerks und der damit verbundenen Stauung der Aare gingen diese Anlagen verloren.»

Als Folge eines tragischen Unfalls, bei dem ein Mitbürger ertrank, habe die badende Bevölkerung eine Badi gefordert. «Einen Anteil für den Bau erhielt Villigen durch die Kraftwerkbetreiber. Mit diesem Beitrag konnte ein schöner Teil des Bassins finanziert werden. Die Materialkosten für die Umkleideräume und den Eingangsbereich mit der Kasse übernahm die Gemeinde.»

Villigen kam 1948 somit sehr günstig zu einem Schwimmbad. Bei vielen anfallenden Arbeiten half die Bevölkerung tatkräftig mit.

Eine Beachparty markiert den Saisonbeginn

Mit verschiedenen Anlässen soll das Jubiläum gebührend gefeiert werden. Die Saison startet am Samstag, 13. Mai, um 11 Uhr mit einer Beachparty. Dazu werden geladene Gäste aus der Region erwartet. Aber auch die Stammgäste und die Öffentlichkeit seien herzlich willkommen, schreibt die Gemeinde.

Die diesjährige Saison der Badi Villigen dauert vom 13. Mai bis am 3. September. Archivbild: Michael Hunziker

Am Samstag, 8. Juli, gibt es «Rock am Pool», und am Sonntag, 30. Juli, findet ein Beachvolleyball-Plauschturnier statt. Der Badebetrieb endet am Sonntag, 3. September. Die Saison klingt am darauffolgenden Sonntag mit einem Feuerstellenfest für die Ortsbürgerinnen und Ortsbürger aus.

Das Schwimmbad Villigen inklusive Restaurant ist in der Vorsaison bis 11. Juni täglich von 10 bis 19 Uhr und ab dem 12. Juni bis 3. September von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Der Zutritt zum Restaurant ist frei zugänglich. (az)