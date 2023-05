Baden/Brugg Am Rettungsschwimmer-Wettkampf wurden drei neue Schweizer Rekorde erzielt Über hundert Athletinnen und Athleten waren am zehnten SpeedLifeSaving-Wettkampf im Hallenbad Brugg am Start. So schnitt die Gastgeberin, die Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft, Sektion Baden-Brugg ab.

Verschiedene Clubs waren nach Brugg gereist, um am SpeedLifeSaving-Wettkampf teilzunehmen. Bild: zvg

112 Athletinnen und Athleten aus 13 verschiedenen Clubs sowie drei neue Schweizer Rekorde ist die Bilanz des zehnten SpeedLifeSaving-Wettkampfs im Hallenbad Brugg. Die gastgebende Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG) Sektion Baden-Brugg war mit zwei Teams und 16 Rettungsschwimmerinnen sowie -schwimmern am Start.

Wie die SLRG Sektion Baden-Brugg kürzlich mitteilte, haben am Samstag, 22. April, eine Athletin und zwei Athleten neue Schweizer Rekorde aufgestellt.

Julian Moesch von der SLRG Sektion Baden-Brugg in Aktion. Bild: zvg

Stefanie Zwyer von der SLRG Innerschwyz erreichte in der Disziplin «50 Meter Manikin Carry with Fins», Abschleppen einer Puppe mit Flossen über 50 Meter, eine Zeit von 00:28:34 Minuten. In der gleichen Disziplin verbesserte Nico Lenzlinger, ebenfalls von der SLRG Innerschwyz, seinen eigenen Rekord auf neu 00:23:33 Minuten. Aus den eigenen Reihen der SLRG-Sektion Baden-Brugg stellte Julian Moesch einen neuen Rekord in «50 Meter Rescue Medley», 50 Meter kombinierte Rettungsübung, von 00:29:58 Minuten auf.

SLRG Innerschwyz gewann überragend

Mit 736 Punkten gewann das Team 1 der SLRG Innerschwyz überragend die Gesamtwertung aller Teams, gefolgt von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft Landesverband Bayern mit 483 Punkten und auf dem guten dritten Rang war das Team 1 der SLRG Sektion Baden-Brugg mit 449 Punkten.

Die Lokalmatadoren überzeugten im Team: Julian Moesch erreichte bei den Herren den guten 4. Schlussrang in der Einzelwertung. Weitere Platzierungen in den Top 20 von je 56 Gestarteten bei den Damen respektive Herren sind: 7. Rang: Julian Roeber und Ivan Cheptiakov, 10. Rang: Pia Förster, 11. Rang: Adriana Müller, 12. Rang: Nika Jenni und Jan Dimovski, 14. Rang: Ramon Meier, 16. Rang: Serena Kohler, 18. Rang: Sonja Cheptiakova. Die Medaillen in den Einzelwertungen gingen in die Innerschweiz und nach Bayern. (az)