Bad Schinznach Vortragsabend des Stadtmuseums Brugg: Auf den Spuren der Bädergeschichte wandeln Mit zwei Referaten, eines zur Helvetischen Gesellschaft und eines zur wechselvollen Bädergeschichte, lädt das Stadtmuseum Interessierte am 30. März ins Bad Schinznach ein.

Bad Schinznach um 1840. Bild: Privatsammlung Titus Meier

Am Donnerstag, 30. März, lädt das Stadtmuseum Brugg von 18 bis 19.45 Uhr zu zwei Vorträgen ausserhalb der Museumsmauern im Bad Schinznach ein. Der Vortrag der jungen Historikerin Sina Gloor widmet sich der 1761/62 gegründeten Helvetischen Gesellschaft, die sich in ihrer Anfangszeit jährlich in Schinznach-Bad traf.

Einerseits war die Gesellschaft charakteristisch für ihre Zeit, in der Salons und Zirkel entstanden und sich die gut situierten Bürger im geselligen Rahmen trafen. Andererseits stach die Gesellschaft mit progressiven Ideen hervor. Ungewöhnlich für die Zeit war etwa ihre Idee, eine eidgenössische Einheit zwischen den Orten und Konfessionen zu schaffen.

Wie die Menschen früher gebadet haben

Der Brugger Historiker Titus Meier zeichnet in seinem Referat, das als Rundgang gestaltet wird, die wechselvolle Bädergeschichte nach. Die Anfänge des heutigen Wellness- und Kurzentrums liegen im 17. Jahrhundert. Badeten die Menschen anfänglich in Holzbottichen, so entwickelte sich Bad Schinznach im 18./19. Jahrhundert zu einem europäischen Modebad mit einem Ausbaustandard, von dem viele Menschen damals nur träumen konnten.

Immer wieder hatte das Bad aber auch mit schwierigen Phasen zu kämpfen. Mutigen und visionären Ärzten und Unternehmern gelang es jeweils, das Bad wieder auf die Erfolgsspur zu bringen.

Die beiden Vorträge waren bereits Teil des letztjährigen Herbstprogramms des Stadtmuseums. Als besonders beliebte Veranstaltung werden sie als Best-of nochmals durchgeführt – dieses Mal vor Ort im Bad Schinznach.

Der Treffpunkt für den Vortragsabend inklusive des Rundgangs von Titus Meier ist die Massena-Galerie im Bad Schinznach. Bei der Anreise mit dem Bus kann bei der Haltestelle Schinznach-Bad, Aquarena ausgestiegen werden. Der Eintritt ist frei, es gibt eine Kollekte. (az)