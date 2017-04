Gesamthaft gesehen konnte die Bad Schinznach AG 2016 einen Umsatz von 51,51 Mio. Franken erwirtschaften, was einen Jahresgewinn von 5,2 Mio. Franken generierte. Beeinflusst wird diese Summe durch den Verkauf zweier Eigentumswohnungen am Meisenpark in Zug, die rund 2 Mio. Franken zum Gewinn beitragen.

Zu viel Expansion schadet

Im aktuellen Jahr stehen bei der Bad Schinznach AG zwei Grossprojekte an. Im Rundbau wird der Therapiebereich für rund 4,5 Mio. Franken grundsaniert. Ende April bezog die Therapieabteilung ein Provisorium auf dem Areal. Mitte Oktober wird der Umbau voraussichtlich abgeschlossen sein.

Das andere grosse Projekt ist der Umbau des Habsburghauses für rund 6 Mio. Franken. Mit dem Umbau entstehen im unteren Bereich Räumlichkeiten, die der benachbarten Klinik aarReha vermietet werden. Im oberen Bereich des Hauses entstehen acht 2½-Zimmer-Wohnungen mit Service.

Dabei können die Mieter von pflegerischen und gastronomischen Dienstleistungen wie auch von der Nutzung des Bäder- und Freizeitangebots profitieren. Damit hat die Bad Schinznach AG ab Mitte 2018 ein neues Geschäftsfeld.

Ob in weiterer Zukunft noch andere Projekte anstehen, ist noch nicht entschieden. Vermutlich werde man 2018 erst mal eine Konsolidierungsphase einlegen, sagt Hans-Rudolf Wyss.

Auf dem Areal in Schinznach-Bad zu expandieren, sei wohl eher keine Option, sagt er weiter, denn: «Wenn man zu viel macht, fügt man dem Platz Schaden zu, man muss mit Mass in die Zukunft.»

Denkbar sei aber eine Expansion nach aussen, so wie das bereits vor knapp 20 Jahren bei der Übernahme der psychiatrischen psychotherapeutischen Frauenklinik Meissenberg in Zug der Fall war.