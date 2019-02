Kommt beispielsweise im Kantonsspital Aarau oder Baden ein Baby auf die Welt, ist es möglich, dass es in Kleider gehüllt wird, die in Windisch ihren Ursprung haben. Genauer in der Firma Swisscaretex auf dem Kunzareal in Unterwindisch.

Swisscaretex ist ein Ein-Frau-Unternehmen. 2008 gründete Ruth Stutz die Firma und stellte ihre Idee, Babykleider aus einheimischer Produktion herzustellen, den Verantwortlichen des Technoparks Aargau vor. Diesen gefiel die Idee, Swisscaretex wurde akkreditiert als Technopark-Firma. Dort, wo draussen in grossen Lettern Elektrowerkstatt an der Hauswand prangt, entstehen die Ideen für in der Schweiz hergestellte Babybekleidung.

Ruth Stutz hat sich darauf spezialisiert, Babybekleidung für Spitäler herzustellen. Ihr Credo: Der Stoff und die Kleidung müssen in der Schweiz hergestellt sein. «Beim Stoff gelingt das zu etwa 80 Prozent. Der Rest stammt aus dem EU-Raum. Die Kleider werden im Tessin genäht.»