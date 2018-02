Eine wichtige Frage beschäftigt Ruth Deflorin und Maurizio Massignani diese Woche: Wird es heute Freitag in Kapstadt regnen? «Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 99 Prozent», sagt Ruth Deflorin. Zusammen mit Lebenspartner Maurizio Massignani (66) ist die damals 58-Jährige im November 2016 von Lupfig nach Südafrika ausgewandert. In Somerset West, eine halbe Stunde vom Flughafen Kapstadt und fünf Minuten mit dem Auto vom Strand und vom Einkaufszentrum entfernt, hatten sich die beiden ein Jahr zuvor ein grosses Haus mit Garten gekauft. Hier möchten sie die kommenden Jahre leben, denn der gebürtige Norditaliener Maurizio wollte nach seiner Pensionierung unbedingt in einem wärmeren Land als in der Schweiz wohnen.

Die Wasserknappheit in Kapstadt sorgt derzeit weltweit für Schlagzeilen. Im sommerlichen Südafrika schwanken die Tageshöchsttemperaturen aktuell zwischen 24 und 31 Grad. Das Leben findet draussen statt, doch überall ist es trocken. Die Blätter fallen bereits von den Bäumen und der Pinienbaum im Garten verliert täglich Tausende von Nadeln. Ruth und Maurizio mussten lernen, sich mit dieser Situation in ihrer neuen Heimat zu arrangieren.

Duschwasser wird gesammelt

«Die Wasserknappheit in Südafrika besteht jetzt den dritten Sommer, weil es im Winter zu wenig geregnet hat. Das heisst, wir haben sehr viele sonnige Tage», erklären Ruth und Maurizio. So gut wie möglich schränken sie sich deshalb bei ihrem persönlichen Wasserverbrauch ein. Sie sind froh, dass sie schon Anfang 2017 Wassertanks gekauft und einen Grauwassertank eingebaut haben. Mit anderen Worten: Alles Wasser von der Dusche sowie von der Wasch- und Abwaschmaschine läuft in diesen Tank. Damit können die Auswanderer den Garten wässern. «Natürlich nur Pflanzen und keine Kräuter oder Gemüse», wie sie betonen. Das Auto waschen sie schon lange nicht mehr. Geduscht wird nur noch bei Bedarf. «Nach dem Golfspielen können wir die Duschen vor Ort benutzen», räumen sie ein.

Zu Hause haben sie einen Kühlschrank mit Filter und trinken dieses Wasser. Ruth und Maurizio haben aber auch angefangen, im Einkaufszentrum mit Wasser gefüllte 5-Liter-Kanister zu kaufen, die in 4er-Packungen angeboten werden und teilweise bereits am Nachmittag ausverkauft sind.

Die Angst vor Aufständen

«Es ist unglaublich, dass wir am Meer wohnen und von Wasserknappheit betroffen sind», stellen sie fest. Und obwohl die Wasserversorgung nicht sichergestellt ist, werden noch immer viele neue Häuser gebaut. Dass dies ohne entsprechende Auflagen möglich ist, können Ruth und Maurizio kaum verstehen. Anscheinend sei eine Entsalzungsanlage im Bau. In den Townships könne das Wasser nicht abgestellt werden aus Angst vor Seuchen und Aufständen.

«Jeden Tag auf der Autobahn sehen wir Leuchttafeln bezüglich Day 0, welcher jetzt auf den 21. April 2018 festgelegt ist», fahren die Auswanderer fort. Das ist das Datum, an dem das Wasser ganz ausgehen könnte. «Was danach geschieht, können wir uns nicht vorstellen. Wenn dieser Fall eintritt, werden wir verreisen.» Ungefähr eine Autostunde von Somerset West entfernt liegt Hermanus,und dort gibt es keine Wasserrestriktionen. Ruth und Maurizio haben sich in Südafrika gut eingelebt und sind entschleunigt: «Wir haben die südafrikanische Eigenschaft angenommen, uns nicht mehr aufzuregen.»