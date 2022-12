«Auswahl 22» Aargauer Kuratorium zeichnet Brugger Künstlerin aus – was sie mit dem Förderbeitrag von 10’000 Franken vorhat 185 Kunstschaffende aus dem Kanton haben sich um einen Platz in der Jahresausstellung «Auswahl 22» des Aargauer Kunsthauses beworben. Von den Fachjurys ausgewählt wurde auch die gebürtige Südamerikanerin Rosângela de Andrade Boss.

Das Werk «Platibandas» ist 2022 Teil der Jahresausstellung des Aargauer Kunsthauses. David Aebi / Aargauer Kunsthaus

Die intensiven Farben sind ein starker Kontrast. Bekannt sei sie für ihre schwarz-weissen Zeichnungen, erklärte Rosângela de Andrade Boss Anfang Jahr. Und doch fanden sich schon damals im Atelier der Künstlerin mit geometrischen Formen bunt bemalte Kartonverpackungen. Für de Andrade Boss war der Ausflug in die Welt der Farben Neuland. Aber einer, der sich gelohnt hat.

Aktuell kann die Bruggerin ihr Werk «Platibandas» – so heisst das Arrangement aus elf Kartonobjekten, die den oberen Teil von Hausfassaden im Nordosten Brasiliens referenzieren – in der Jahresausstellung des Aargauer Kunsthauses in Aarau präsentieren.

Rosângela de Andrade Boss wuchs in der brasilianischen Grossstadt Curitiba auf. Fabio Baranzini

Ebenfalls erhielt de Andrade Boss im Dezember für diese «vielversprechende Weiterentwicklung ihrer künstlerischen Arbeit» einen Förderbeitrag von 10’000 Franken vom Aargauer Kuratorium. Damit konnte sich die 56-Jährige gegen eine grosse Konkurrenz durchsetzen.

«Platibandas» ist noch bis am 2. Januar in Aarau

185 Kunstschaffende aus dem Kanton hatten sich im Herbst um einen Platz in der «Auswahl 22» beworben. Knapp die Hälfte davon weibelte ebenfalls um einen Werk- oder Förderbeitrag. Die Fachjurys suchten schliesslich die Arbeiten von 21 Aargauer Kunstschaffenden aus, zehn künstlerische Positionen wurden finanziell gewürdigt.

Wurde de Andrade Boss von ihrer Wahl überrascht? Sie holt aus:

«Die Arbeit mit den ‹Platibandas› hat mich schon eine Weile begleitet. Schachteln sammelte ich bereits seit über 15 Jahren.»

Seit einer längeren Reise nach Brasilien im 2017 arbeite sie mit anderen Materialien und Farbkombinationen. «Da waren zuerst Serien von Zeichnungen, Malerei und Collage.» Irgendwann kam sie zum Schluss, die Zeit sei reif und ihre Arbeit könne beim Kuratorium eingegeben werden.

Die Kartons erinnern die Künstlerin an Grundrisse von Gebäuden. Fabio Baranzini

Mit dem Förderbeitrag möchte sich die gebürtige Südamerikanerin eine Residenz in der Stiftung Armando Alvares Penteado, der ältesten Kunstuniversität Brasiliens, in São Paulo organisieren. De Andrade Boss erklärt: «Sie vergeben Ateliers und ich wurde schon zweimal eingeladen – aber es war mir nicht möglich zu gehen.»

Weil sie auch als Lehrerin tätig sei, müsse sie weit vorausplanen. Für 2024 könnte es nun klappen. «Von São Paulo möchte ich ins Landesinnere reisen und Recherchen machen, die auch mit ‹Platibandas› zu tun haben.»

Wenn sie nicht als Lehrerin tätig ist, ist de Andrade Boss in ihrem Atelier in der Brugger Altstadt kreativ. Fabio Baranzini

Im Aargauer Kunsthaus ist das Werk noch bis am 2. Januar zu sehen. Nächstes Jahr stellt de Andrade Boss dann mit Esther Amrein im Gluri-Suter-Huus in Wettingen aus. Dafür werde sie mit der Badener Künstlerin zusammenarbeiten, aber auch Eigenes zeigen. Die Vorbereitungen laufen bereits.