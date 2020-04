Auswärtige Vereine trainierten im Stadion Au – nun kontrolliert Polizei den Platz

Im Brugger Stadion Au haben in den vergangenen Wochen verschiedene Sportklubs trainiert, vor allem solche aus der Leichtathletikszene. Viele stammten aus dem Kanton Zürich, einige aber auch aus dem Aargau. Das Problem: Die Sportlerinnen und Sportler seien dabei nicht etwa alleine am Trainieren gewesen, sondern in Gruppen und angeleitet, erzählt eine Stadion-Anwohnerin, die auch Mitglied in einem Brugger Sportverein ist. Das hat sie beobachtet, als sie mit ihren Kindern durch das Stadion gelaufen ist.

«Ich finde das nicht richtig», sagt sie. «Sämtliche Sportvereine aus Brugg und Windisch, die sonst das Stadion nutzen, halten sich an die Weisungen und führen derzeit keine Trainings durch. Es ist unfair, wenn jetzt Zürcher Vereine zu uns kommen und das missachten», findet die Anwohnerin. Die Beobachtung bestätigt ein Sportler eines Windischer Vereins.

Von den Vorkommnissen hörte auch Ruedi Glauser, Präsident der Laufsportgruppe Brugg. «Unsere Vereinsmitglieder halten sich seit dem Lockdown an die Vorschriften. Umso ärgerlicher war es für uns, als wir merkten, dass Sportler von ausserhalb in unserem Stadion trainieren kommen.» Aus seiner Sicht mache es zudem sowieso keinen Sinn, zurzeit ein Intervall-Training durchzuführen, da man nicht wisse, wann die Wettkämpfe wieder losgehen. «Es wäre besser, wenn die Sportler im Moment im Wald ihre Kondition aufbauen würden», sagt Ruedi Glauser.

«Die Situation wurde unübersichtlich»

Aufgrund der Vorkommnisse wurde das Stadion Au vor gut eineinhalb Wochen geschlossen. Veranlasst hat dies der für die Anlage zuständige Platzwart, wie von der Brugger Frau Stadtammann Barbara Horlacher zu erfahren ist. «Die Situation wurde zu unübersichtlich. Es war entsprechend nicht mehr möglich, die Kontrolle zu haben», ergänzt Horlacher. Es seien immer mehr Leute fürs Training ins Stadion gekommen, die Regeln des Bundesamts für Gesundheit (BAG) wurden dabei nicht immer eingehalten. Verärgert hat die Schliessung wiederum die Sportler von Brugger und Windischer Vereinen, die bis anhin einzeln oder vielleicht zu zweit im Stadion trainierten.

Der Präsident eines auswärtigen betroffenen Vereins sagt gegenüber der AZ: «Als Verein haben wir die Trainings grundsätzlich aufgehoben. Einige Mitglieder haben sich aber individuell organisiert. Wir haben alle darauf hingewiesen, dass sie sich an die Regeln halten. Ob sie sich dann dennoch falsch verhalten haben, kann ich nicht beurteilen.» Die Stadt Brugg konnte die fehlbaren auswärtigen Vereine eruieren und nahm mit diesen den Kontakt auf. Sie wurden auf die geltenden Regelungen hingewiesen.

Die Stadt will von einer Kollektivstrafe absehen

Horlacher hat grosses Verständnis dafür, dass sich diejenigen Sportlerinnen und Sportler, die sich korrekt verhielten, über die Stadionschliessung geärgert haben. Inzwischen ist das Stadion ausserhalb der zurzeit sowieso geltenden offiziellen Sperrzeiten deshalb wieder geöffnet. Für Einzelpersonen, wie Horlacher betont. «Wir haben die Hoffnung, dass wir die fehlbaren Nutzer sensibilisieren konnten.» Die Stadt vertrete letztlich die Philosophie, dass man den Menschen vertraue, dass diese sich korrekt verhalten. Zudem wolle man Einzelpersonen nicht für das Vergehen von anderen bestrafen.

Das Stadion sei, so Horlacher, grundsätzlich eine öffentliche Anlage, die von allen benutzt werden dürfe. Ob die BAG-Regeln eingehalten werden, kontrollieren die Platzwarte, aber auch die Polizei. Diese wird bei Verfehlungen einschreiten.