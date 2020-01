Ausgelassene Stimmung: 49 Senioren essen gemeinsam Zmittag

Ausgelassene Stimmung herrschte am Donnerstagmittag im Restaurant Aarsports Wase in Birrhard. 49 Personen haben sich am ersten Mittagstisch für Über-60-Jährige zusammengefunden. Eine solch hohe Teilnehmerzahl ist keine Selbstverständlichkeit in Zeiten, wo immer wieder ein Mittagstisch aufgrund von mangelnder Nachfrage schliessen muss.

Der Anlass wurde von der regionalen Kommission für Altersfragen ins Leben gerufen und wird von vier Freiwilligen aus Birrhard geleitet. Als Unterstützung in der Durchführung wurde Pro Senectute an Bord geholt.

Die Organisation koordinierte den Anlass und produzierte Flyer und Plakate, während die Gemeinde alle über 60-jährigen Einwohner anschrieb und zum Mittagstisch einlud. Die Stellenleiterin von Pro Senectute Brugg, Yvonne Berglund, schätzte es sehr, dass die Gemeinde auf sie zukam.

Gemeinderat Gaudenz Lüchinger dankte für die wertvolle Zusammenarbeit. Wie für das an der Reuss gelegene Birrhard passend, sei alles im Fluss verlaufen. Die Pro Senectute konnte dank ihrer Erfahrung und Infrastruktur wertvolle Ideen in den Gestaltungsprozess miteinbringen, meinte Yvonne Berglund.

Für die Zukunft sind Gaudenz Lüchinger und Yvonne Berglund gespannt, wie viele der Senioren wieder an den Mittagstisch kommen werden. Die beiden erhoffen sich eine stabile Teilnehmerzahl von 30 und dass viele neue Kontakte geknüpft werden können.

Für Pro Senectute ist der Anlass ein doppelter Erfolg. Zum einen kommen die Senioren in ein geselliges Umfeld, das zu Hause manchmal fehlt, zum anderen können sie eine gesunde Mahlzeit zu sich nehmen.

Als Menü wurde Suppe, Salat, Geschnetzeltes mit Gemüse und Nudeln sowie ein Dessert mit Kaffee serviert.

Die Gemeinde sponsert jeweils die Suppe und den Salat, für den gestrigen Anlass aber auch Dessert und Kaffee. Der nächste Mittagstisch findet am 20. Februar statt, von da an wird jeweils am dritten Donnerstag des Monats zu Tisch gerufen in Birrhard.