Ausbildung Mit der «Stifti» entsteht eine Berufsschau für den Raum Brugg Bei der Berufswahl sind gute Informationen entscheidend, weiss der Gewerbeverband KMU Region Brugg und lanciert ein neues Angebot.

Mario Liechti aus Windisch hat seine Lehre zum Elektroniker erfolgreich im Paul Scherrer Institut absolviert. Britta Gut (19. November 2020)

Es ist kein leichtes Unterfangen für die Jugendlichen: Welcher Beruf passt, welcher Ausbildungsplatz ist der richtige, welche Voraussetzungen sind gefragt? Mit der «Stifti» ruft der Gewerbeverband KMU Region Brugg eine regionale Berufsschau ins Leben, die am 15. und 16. September 2022 Premiere feiert in den Mülimatt-Hallen in Brugg-Windisch.

Die Berufswahl stelle viele Jugendliche vor schwierige Entscheidungen, wird Dario Abbatiello, Präsident von KMU Region Brugg, in einer Medienmitteilung zitiert. «Da braucht es gute Informationen.» Ins Bild setzen über die Ausbildungsmöglichkeiten können sich die Jugendlichen im Berufswahlalter heute alle zwei Jahre an der Aargauischen Berufsschau.

Für die Zwischenjahre lanciert der Gewerbeverband KMU Region Brugg neu die «Stifti», die künftig alternierend jeweils im September stattfindet. Ergänzend zur Unterstützung durch Lehrkräfte, Eltern und Berufsberatungsstelle werde eine Plattform geschaffen, um die Jugendlichen mit den Firmen zusammenzubringen, führt KMU Region Brugg aus.

Rund 500 Firmen im Bezirk haben Lernende

Die rund 500 Betriebe im Bezirk Brugg, die Lehrlinge ausbilden, können ihre Berufsausbildungsangebote präsentieren, sagt Vereinspräsident Abbatiello. Die Jugendlichen ihrerseits hätten die Möglichkeit, sich über Berufs­bilder und ausbildende Firmen zu informieren. Und vor allem liessen sich in zwanglosem Rahmen Kontakte knüpfen, weitere Gespräche führen oder gleich auch eine Schnupperlehre vereinbaren.

Gerechnet wird bei der ersten Austragung mit über 50 teilnehmenden Firmen und Ausbildungsanbietern sowie mit 1500 bis 2500 Gästen: Schülerinnen und Schüler, Lehrpersonen, Eltern sowie andere Fachpersonen. Die Firmen stellen sich gemäss Medienmitteilung «in einem schlicht gehaltenen Ausstellungs-Layout» vor, analog der Tischmesse.

Wünsche und Ideen der Schulleitungen flossen ein

Die fünf Gewerbevereine, die sich mit KMU Region Brugg eine Dachorganisation gegeben haben, organisierten laut Medienmitteilung schon bisher lokal Meetings für Jugendliche und ausbildende Firmen. «Sie legen diese Aktivitäten nun zur gemeinsamen ‹Stifti› zusammen.»

Das Organisationskomitee unter der Leitung von Dario Abbatiello (Präsident KMU Region Brugg) besteht aus: Dietrich Berger (Gewerbeverein Brugg), Udo Stradinger (Gewerbeverein Windischplus), Thilo Capodanno (Brugg Regio), Kurt Wernli (Jost AG/AIHK Region Brugg) sowie Martin Jakob (Geschäftsstelle KMU Region Brugg).

Eingeflossen in die Planung sind übrigens die Wünsche und Ideen der Schulleitungen der Sekundarstufe I in der Region. Sie wurden befragt, bevor KMU Region Brugg das «Stifti»-Konzept ausgearbeitet hat.