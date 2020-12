Aus der Not entstanden Konfitüren – das «Znünibus»-Team überrascht mit ausgefallenen Leckereien

Zum Fest soll es etwas Spezielles sein. Fündig wird man dafür seit kurzem auf dem Neumarktplatz. Die gelernte Verkäuferin Beatrice Keller und Bäcker-Konditor Sascha Schär bieten im Weihnachtshüsli selbstgemachte Guetzli, Glühwein, Geschenkesets – und besondere Marmeladen an. Diese seien eine Lockdown-Geschichte.

Bis im März hatten die beiden Unternehmer mit Konfitüren wenig am Hut. Unter dem Namen «Lunch & more» beliefern sie seit 2010 als Partyservice oder Znünibus die Region Brugg. Keller gründete die Firma, damals noch als Besitzerin der Bäckerei Schär in Windisch. Sascha Schär war ihr Geschäftspartner in der Bäckerei und arbeitet heute im neuen Unternehmen mit.

Im Frühling traf die Coronakrise die Firma hart. Keller sagt: