Susanne Siegrist kann wieder lachen. «Es ist gut, wie es ist», sagt sie an diesem sonnigen Herbstmorgen. Sie steht vor ihrer neuen Hühnerfarm, einem schmucken Bau mit klaren Linien und viel Holz. Nichts mehr erinnert an der Hohlgasse in Veltheim an den verheerenden Grossbrand, der im März 2015 wütete, der die alte Legehennen-Farm komplett zerstörte und in der gegen 6500 Hühner in den Flammen ums Leben kamen.

Sie habe nach diesem einschneidenden Ereignis eine anstrengende und turbulente Zeit erlebt, gibt Susanne Siegrist zu. Tagelang, manchmal nächtelang, habe sie sich Gedanken gemacht zur Frage, wie es weitergeht, habe sich den Kopf zerbrochen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. «Jetzt konnten wir ein Projekt realisieren für heute und für die Zukunft.» Der Betrieb wird deutlich kleiner als früher, rund 600 Hühner werden Mitte Januar 2018 einziehen. «So stimmt es für uns», sagt Susanne Siegrist.