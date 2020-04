Aus Angst vor Unruhen: Villnacherin reist wegen Coronavirus aus Sambia ab

Es war nicht die Angst davor, am Coronavirus zu erkranken, die Lea Eichenberger zur Rückkehr bewogen haben. Es waren vor allem ihre Wohnsituation sowie die Angst vor sozialen Unruhen, ja gar vor Rassismus, die zum Entscheid geführt haben. Denn die Villnacherin lebte in Lusaka alleine – unweit von einem Armenviertel – in einer Art Studio. Die beiden Nachbarhäuser standen leer, einen Security Guard gab es nicht. «Es war nicht ungewöhnlich, dass Leute in der Nacht an mein Tor hämmerten oder gar versuchten, es zu öffnen», schildert Lea Eichenberger die Situation. Zum Glück sei nie etwas passiert. Sie habe sich aber gefragt, was passiert, wenn aufgrund des Coronavirus noch mehr Menschen in Sambia ihre Arbeit verlieren und so kein Geld mehr für Lebensmittel haben. «Ich bin sicher, dass Gewalt und Kriminalität in den nächsten Wochen zunehmen werden», sagt Lea Eichenberger. Zudem sei im Quartier bekannt gewesen, dass im kleinen Häuschen eine Muzungu, eine Weisse, wohnt.

Lea Eichenberger hat ihren Einsatz in Lusaka unterbrochen und ist in die Schweiz zurückgeflogen – mit einem der letzten Linienflüge überhaupt. Den Entscheid hat sie selber getroffen. «Comundo als mein Arbeitgeber hat uns Fachpersonen die Entscheidung überlassen, ob wir in die Schweiz zurückkehren wollen oder die Krise in den Einsatzländern ausharren wollen», sagt Lea Eichenberger.

Zudem fühlte sich Lea Eichenberger schon in den vergangenen zwei Wochen ziemlich einsam. Die Schule, in der sie arbeitete, wurde nämlich – wie alle anderen Schulen in Sambia – geschlossen. «Mein Häuschen ist mit Mauern umgeben und eng. Gäbe es in Sambia einen Lockdown, wäre ich für unbestimmte Zeit alleine zu Hause eingesperrt, was für mich mental mit der angespannten Situation eine grosse Herausforderung gewesen wäre», sagt Lea Eichenberger. Weiter hätte sie vor Ort nichts zur Verbesserung der Situation oder für das Projekt beitragen können. «Hätte ich den Leuten in dieser schwierigen Krisensituation aktiv helfen können, wäre es für mich kein Frage gewesen in Sambia zu bleiben», betont sie.

Social Distancing ist in Armenvierteln unmöglich

Um die einheimische Bevölkerung macht sie sich Sorgen. «Was wird erst passieren, wenn die Menschen nun die gleiche Panik wie in Europa erleben? Lebensmittel und medizinische Versorgung noch knapper werden als sie sonst schon sind?», fragt sich die Lehrerin. Öffentliche Spitäler in Sambia seien bereits vor der Coronakrise überfüllt gewesen und Intensivstationen gebe es kaum. Social Distancing sei in den Armenvierteln schier unmöglich, wenn bis zu zehn Menschen in einem Raum leben, so Eichenberger. Die Menschen in Sambia hätten bereits seit einigen Monaten Mühe, ihr Grundnahrungsmittel zu kaufen, da sich die Preise für einen Sack Mais-Mehl in weniger als einem Jahr verdoppelt hat und es kaum noch in den Läden zu finden ist. Kaum vorstellbar, was passiert, wenn sich das Coronavirus in Sambia weiter verbreitet.