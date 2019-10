Aufstrebender Rapper: Morish präsentiert seine erste Single

Vor gut zwei Monaten rappte er noch zusammen mit Siga auf der Eisi-Bühne am Brugger Stadtfest, nun hat der Windischer Morish am letzten Samstag seine erste Single inklusive Musikvideo veröffentlicht. In der EG Bar auf dem Campus in Brugg-Windisch hat der Rapper mit Wurzeln in Sri Lanka das Ereignis mit Freunden und Familie gefeiert.

«Es war wunderschön und emotional, dass so viele Leute kamen und mich sogar mit einem Kuchen überraschten», sagt er. Die Rückmeldungen zum Release seien gut gewesen, «das motiviert mich zusätzlich, meiner Leidenschaft nachzugehen».