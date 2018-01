In ihr Werk hat sie immer wieder Originalaussagen der Gruppenmitglieder eingeflochten. Zum Beispiel, wenn diese erzählen, was sie glücklich macht: Schlitten fahren, das Training im Turnverein oder wandern. Überraschend simple und alltägliche Dinge. Ob es Materielles braucht oder um Einfachheit geht, ist denn auch die zentrale Frage dieser Theateraufführung, die an das Märchen «Hans im Glück» angelehnt ist.

Hans reicht es. Er kündigt seinen Job in der Kabelwerkstatt und erhält als Lohn für die geleistete Arbeit eine goldene Kabelrolle. Nun möchte er heim zu seiner Mutter und marschiert los. Doch die Kabelrolle ist schwer und er tauscht sie nur zu gerne gegen einen Bus ein. Für diesen wiederum erhält er später ein Velo und so geht der Tauschhandel munter weiter.

Diese Geschichte ist bereits das sechste Stück, das die Insieme-Theatergruppe einstudiert hat. Entsprechend sicher wirken einige Schauspieler, andere brauchen noch etwas mehr Unterstützung bei ihrem Einsatz. Eines haben aber alle gemeinsam: Sie sind mit viel Freude dabei. Das wird auch deutlich durch Carlos Antwort auf die Frage, was ihm am Theaterspielen gefalle: «Alles», sagt er und strahlt.

Der 38-Jährige spielt dieses Jahr bereits zum dritten Mal mit. Wie die anderen Schauspieler hat er hier verschiedene Rollen: Am Abschiedsapéro von Hans serviert er die Getränke, als Werbefachmann macht er Reklame für eine Zahnpasta und als Hippie raucht er im Bus einen Joint. Dabei nützt er die Gelegenheit und drückt verstohlen die Hand seiner Freundin, die ebenfalls im Bus sitzt. «Die guten Leute» sind auch ein Grund, wieso Carlos immer wieder gerne an die Proben geht. Aber nicht nur, er fügt an: «Wenn ich auf der Bühne stehe, fühle ich mich lustig, fröhlich und friedlich.»

Das ist ihm deutlich anzumerken. Besonders als er ganz vorne steht und dem, noch imaginären, Publikum voller Freude von einem Erlebnis berichtet, das ihn glücklich gemacht hat: als er mit einem Bauern Traktor fahren durfte.

Vorstellungen sind am 27. Januar um 19 Uhr, am 28. Januar und 4. Februar um 15 Uhr im Salzhaus Brugg. Reservation unter info@insieme-rbw.ch.