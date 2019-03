Das Legionslager erwacht mit einem rauschenden Fest aus dem Winterschlaf: Am Eröffnungsfest Anfang April sind Familien eingeladen zum Kochen, Essen und zu weiteren Attraktionen. Zu den Höhepunkten des Jahresthemas «Gaumenfreuden! Erlebe Essgeschichten aus 2000 Jahren» gehören römische Gastmähler, kulinarische Erlebnisse und viele Überraschungen.

Das Publikum darf den Legionären und Römerinnen bei der Zubereitung der köstlichen Speisen helfen und die Leckereien natürlich probieren. Versprochen wird ein Spektakel, ein abenteuerlicher Tag mit Speis und Trank für junge Römerinnen und Römer. Damit das Fest starten kann, bedarf es einiger Vorbereitungen. So müssen die Legionäre und Römerinnen ihre Kochstationen vorbereiten und sind dabei für die Unterstützung der Besucherinnen und Besucher dankbar. Allerdings legen die Legionäre auch viel Wert auf Disziplin, sodass korrektes Exerzieren nicht Kür, sondern Pflicht ist. Gemeinsam mit dem Publikum bereiten die Bewohnerinnen und Bewohner von Vindonissa verschiedene Probierhäppchen zu. Divicus kocht Rote Beete mit Aprikosen, Helvia backt Brötchen und Belica ist am Muschelnkochen.

Die Teilnahme an der grossen Tafel des Kommandanten muss aber erarbeitet werden. So muss sich jede Familie beziehungsweise Person Punkte verdienen bei der Mithilfe an diversen Stationen. Erst nach erfolgter Hilfe dürfen sie sich einen Häppchenteller zusammenstellen und mitfeiern. Wer sich unabhängig davon verpflegen möchte, findet Grilladen und die fahrende Taverne mit Köstlichkeiten.

Ein Shuttle-Bus bringt die Gäste gratis zum Vindonissa Museum. Dort können sie um 14 Uhr die Spezialführung «Gourmet in der Antike», den archäologischen Rundgang oder die Familien-Tour machen, um den erlebnisreichen Tag abzuschliessen. (AZ)

Eröffnungsfest im Legionärspfad Vindonissa am Sonntag, 7. April, 10 bis 17 Uhr, Eintritt frei.