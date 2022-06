Auenstein/Birr/Lupfig/Remigen/Riniken/Thalheim Von der Strassensanierung bis zum Doppelkindergarten: Stimmvolk hat sein Votum an den Gemeindeversammlungen abgegeben Am Donnerstag und Freitag wurden in Auenstein, Birr, Lupfig, Remigen, Riniken und Thalheim die aktuellen Traktanden diskutiert.

An der Gemeindeversammlung in Lupfig werden am Freitag neun Traktanden besprochen. Symbolbild: Claudia Meier (12. November 2021)

Ende dieser Woche haben sechs Gemeinden ihre Stimmbürgerinnen und Stimmbürger zum Votum eingeladen. Das sind die Ergebnisse:

Auenstein

An der Gemeindeversammlung (52 von 1216 Stimmberechtigten waren anwesend) am Donnerstag beschloss der Auensteiner Souverän einen Kredit von 280'000 Franken für die Projektierung eines neuen Filterbrunnens im Grundwasserpumpwerk. Der wurde nötig, weil der alte Brunnen irreparabel beschädigt ist, davon aber die eigenständige Wasserversorgung des Dorfes abhängt.

Auch beschlossen wurden der Kredit von 390'000 Franken für die Netzerweiterung «Unter dem Hard» sowie für den Löschschutz und die Erschliessung des Wilhofs, die Rechnung 2021 und die Kreditabrechnung der Sanierung des Gemeindehauses/Alte Schule. (wif)

Birr

Bis zum Traktandum 5 herrschte grosse Einigkeit: Einstimmig genehmigt wurden sowohl der Rechenschaftsbericht 2021, die Rechnung 2021 mit einem Ertragsüberschuss von 1,64 Mio. Franken als auch die vier Kreditabrechnungen für die Projektierung «Werkhof Birrfeld», Sanierung Hünglerstrasse, Ersatz Storen Schulhäuser I und II (Schulzentrum Nidermatt) und Umgestaltung Pausenplatz (Arena).

Ebenfalls bewilligt haben die 46 anwesenden Stimmberechtigten von insgesamt 1977 Stimmberechtigten den Verpflichtungskredit von 490'000 Franken für die Sanierung der Wydenstrasse inklusive Werkleitungen und Signalisationsanpassung im Bereich «Bachtele» und «Wyde». Die Erneuerung muss gemäss Botschaft für einen direkten Zugang zum neuen Werkhof Birrfeld und für die Sicherstellung der Erschliessung des Industriegebiets Birr und den Freiverlad SBB stattfinden.

Für einige Verständnisfragen seitens der Birrer Bevölkerung sorgte die Teiländerung kommunale Nutzungsplanung Kulturland betreffend «Materialabbauzone Neuhof». Abschliessend wurde auch dieses Geschäft mit 34 zu 10 Stimmen – dazu zwei Enthaltungen – angenommen. (mre)

Lupfig

Gleich über zwei grosse Kredite beschlossen die 97 von insgesamt 2160 Stimmberechtigten am Freitagabend in Lupfig. Einerseits standen der Ersatzneubau inklusive Fotovoltaikanlage für die beiden Kindergärten im Feld und am Bach an der Zwinglistrasse (Kredit: 2,645 Mio. Franken) zur Diskussion, andererseits die Sanierung der Bahnhof- und Dorfstrasse K399 (Kredit: 3,732 Mio. Franken). Beide erhielten die Zustimmung der Einwohnerinnen und Einwohner.

Weiter genehmigt haben die Stimmberechtigten mit grosser Mehrheit die Jahresrechnung 2021 mit einem Verlust von rund 666'500 Franken, den Rechenschaftsbericht 2021, die Kreditabrechnung Ausbau der Bahnhofstrasse, die Kreditabrechnung Sanierung Habsburgstrasse, die Kreditabrechnung Projektierung Kompetenzzentrum Werkhof Birrfeld. (mre)

Remigen

Am Donnerstag nahmen 55 von 850 Stimmberechtigte an der Remiger Gemeindeversammlung teil. Die Anwesenden genehmigten ausnahmslos alle Traktanden; darunter die Rechnung 2021, eine Einbürgerung sowie die Kreditabrechnung für die Sanierung der Turnhallenbühne. Der Anpassung der Satzung des Gemeindeverbands «Gemeinschafts-Schiessanlage Sparblig» wurde ebenfalls zugestimmt.

Weiter ging es mit der Genehmigung des Verkaufs der Parzelle Nr. 171. Bei diesem Traktandum wurde ein Antrag auf Ablehnung des Verkaufs gestellt. Der Votant wollte die freie Landparzelle für weitere öffentliche Zwecke nutzen. Ebenfalls diene das Land aus Sicht des Stimmberechtigten als Ausweichmöglichkeit für das Kreuzen von Fahrzeugen. (fr)

Riniken

Am Freitagabend informierte die Exekutive über die Projektphasen und den Zeitplan des Projektes «Riniken 2025». Bis September 2023 sollen die mögliche Szenarien der Entwicklung der Gemeinde mit den Optionen Status quo beibehalten, verstärkte regionale Zusammenarbeit oder Fusion vorliegen.

Die 65 anwesenden Stimmberechtigten – von insgesamt 970 Stimmberechtigten – genehmigten diskussionslos den Rechenschaftsbericht 2021, die Kreditabrechnung Nutzungsplanung sowie Bau- und Nutzungsordnung, die Kreditabrechnung Sanierungen Gäbi/Sonnhalde sowie die Jahresrechnung 2021. Diese schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 511'100 Franken (ohne Spezialfinanzierungen), im Budget war ein Aufwandüberschuss von rund 100'100 Franken vorgesehen. (mre)

Thalheim

In Thalheim soll ein Vorprojekt für die Schulhauserweiterung inklusive Umbauarbeiten im bestehenden Teil der Schule geplant werden. Dem Verpflichtungskredit von 150'000 Franken dafür gaben die 45 von insgesamt 662 Stimmberechtigten an der Einwohnergemeindeversammlung am Freitag grünes Licht. Weiter genehmigt wurden die Erhöhung des Stellenplans der Gemeindeverwaltung um 85 Prozent auf 435 Stellenprozente sowie der Gemeindeanteil von 18'000 Franken zur Gestaltung des öffentlich zugänglichen Bereichs im Unterdorf. Abgesegnet wurden zudem der Rechenschaftsbericht 2021 und die Jahresrechnung 2021.

Abgelehnt wurde der Verpflichtungskredit von 75'000 Franken für die Erweiterung der Gemeinschaftsgräber mit Erstellung barrierefreien Wegverbindung auf dem Friedhof. In diesem Zusammenhang zog der Gemeinderat das Geschäft 4 der Ortsbürger, die Finanzierung eines Symbolsteins, zurück. (mre)