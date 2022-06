Auenstein Neulenker prallt mit Mercedes gegen Baum – zwei Mitfahrerinnen leicht verletzt Ein mit vier jungen Leuten besetztes Auto prallte oberhalb von Auenstein gegen einen Baum. Zwei Mitfahrerinnen wurden leicht verletzt. Die Polizei nahm dem Neulenker den Führerausweis ab.

Der Neulenker war vermutlich zu schnell unterwegs. Kantonspolizei Aargau

Ein 18-Jähriger fuhr am Dienstagabend kurz nach 21 Uhr auf der Austrasse in Auenstein. Auf dieser Nebenstrasse oberhalb des Dorfes fuhr der Neulenker mit einem Mercedes mehrmals zwischen Biberstein und dem TCS-Rastplatz hin und her. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, verlor er mutmasslich wegen überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über den Wagen. Dieser geriet beim Rastplatz ins Schleudern und prallte anschliessend gegen einen Baum.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Kantonspolizei Aargau

Weil zwei der drei jungen Mitfahrerinnen leicht verletzt wurden, musste eine Ambulanz aufgeboten werden. Am Auto entstand Totalschaden. Die Kantonspolizei verzeigte den Neulenker und nahm ihm den Führerausweis auf Probe vorläufig ab. (phh)

