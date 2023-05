Auenstein Frau mit Kleinkind im Auto am Steuer eingeschlafen Eine Autofahrerin kam von der Strasse ab, weil sie am Steuer einnickte. Sie prallte mit dem Auto gegen eine Häuserwand, worauf der Wagen umkippte.

Total- und Sachschaden: Eine Autofahrerin nickte ein und fuhr in Auenstein gegen eine Hauswand. Kapo Aargau

Eine Autofahrerin war am Montagabend mit ihrem Kind unterwegs, als sie am Steuer einnickte. Die 27-Jährige kam dabei von der Strasse ab und fuhr gegen ein massives Geländer und die Wand eines angrenzenden Hauses. Dabei kippte das Auto und blieb auf der Seite liegen.

Mit im Auto war ihr einjähriges Kind. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, konnte die Mutter selbstständig aus dem demolierten Auto steigen konnte, Passanten aber helfen, das Kind zu bergen. Eine Ambulanz brachte beide zur Kontrolle ins Spital. Nach ersten Angaben scheinen beide unverletzt geblieben zu sein.

Am Auto und an der Liegenschaft entstand dagegen ein beträchtlicher Schaden. Die Kantonspolizei verzeigte die Unfallverursacherin an die Staatsanwaltschaft und nahm ihr den Führerausweis vorläufig ab. (zen)

