Auenstein Brennende Veranda macht Haus unbewohnbar In Auenstein geriet eine Veranda in Flammen. Verletzt wurde niemand. Das Haus ist vorübergehend nicht mehr bewohnbar.

Durch den Brand kam es zu starker Rauchentwicklung. Kantonspolizei Aargau

Vermutlich waren es Aschereste, die nicht korrekt entsorgt wurden. So entstand am Donnerstagnachmittag ein Brand auf einer Terrasse in Auenstein. Der Notruf ging bei der Kantonspolizei Aargau gegen 15.20 Uhr ein. Zu dem Zeitpunkt deuteten mehrere Meldungen darauf hin, dass die Flammen bereits drohten auf das Haus überzugreifen.

Ein Grossaufgebot der Feuerwehr konnte den Brand jedoch rasch unter Kontrolle bringen und das Feuer löschen. Die Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen und in Sicherheit gebracht werden. Die Kantonspolizei hat Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. (phh)

