Kampf im Sägemehl

Die Nachwuchsschwinger aus den Kantonen Aargau, Solothurn und den beiden Basel schenken sich nichts im Sägemehl. Kleinere werden von Grösseren manchmal hochgehoben, um sie danach auf den Rücken zu werfen, was aber nicht immer gelingt. Andere landen mit dem Kopf tief im Sägemehl. Aber ein bisschen davon in den Augen und im Mund hält die jungen Sportler nicht vom Kämpfen ab, bis sie oder der andere besiegt, oder die fünf Minuten des Gangs abgelaufen sind. Auch vom zeitweise starken Regen lassen sich die jungen Bösen nicht beirren.

«Unsere Nachwuchsschwinger sind zwischen 8 und 17 Jahre alt, die meisten zwischen 8 und 12 Jahre», sagt OK-Mitglied Ernst Meier. Danach werde es vielen Schwingern zu hart oder sie würden sich anderen Sportarten zuwenden. «Es bleiben trotzdem immer ein paar übrig, die weitermachen.»

Sport ist technischer geworden

Bei den Nachwuchsschwingern habe sich sehr viel verändert, es habe eine Professionalisierung stattgefunden. Das merke man auch schon bei den Jüngsten. «Viele fangen heute mit 8 Jahren an. Dann sind sie zwar körperlich noch Kinder, aber die Technik lernen sie von klein auf.» Früher fingen viele erst mit 17 an. «Heute merkt dem Sport an, dass er technischer geworden ist.» Dazu beigetragen habe, dass die Nachwuchsschwinger bei Jugend und Sport Abzeichen erwerben können. Dazu müssen sie bestimmte Schwünge vorzeigen, erklärt Meier. Obwohl die jungen Schwinger heute technisch versierter sind als früher, stand bei den meisten am Samstag die Freude an ihrem Sport und das Zusammensein mit Schwingerkollegen im Zentrum.