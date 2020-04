Auch Bundesrat Alain Berset hat einen dieser Corona-Hasen erhalten

Seit die Bäckerei-Confiserie Richner AG anfangs März in Veltheim den Corona-Hasen lanciert hat, steigt die Nachfrage laufend. Der sympathisch wirkende Osterhase trägt eine Schutzmaske und präsentiert die BAG-Verhaltensregeln auf einer roten Tafel. Bald über 4000 Stück davon hat der Betrieb bisher produziert. „Der Corona-Hase rettet unsere Arbeitsplätze“, sagt Geschäftsführerin Barbara Richner. Denn viele andere Bestellungen für Restaurants, Apéros oder Desserts wurden bei Richners aufgrund der Coronakrise annulliert.

Eindrücklich sei, wie sich der Verkaufshit via die Sozialen Medien über das ganze Land verbreite. Sogar aus dem Bündnerland und der Westschweiz kommen neue Kunden nach Veltheim. An manchen Tagen gingen über 100 Pakete mit der Post weg, unter anderem ins Tessin. Der Versand ist nur innerhalb der Schweiz möglich und aufgrund der wärmeren Temperaturen derzeit etwas schwierig.

Der Bundesrat hat sich per Brief bedankt

Die Produktion läuft sicher noch bis am Ostersonntag auf Hochtouren. Wie es danach mit dem vermutlich berühmtesten Osterhasen der Schweiz weitergeht, kann Barbara Richner noch nicht sagen.

Der in der siebten Generation geführte Familienbetrieb hat auch Bundesrat Alain Berset einen Corona-Hasen geschickt. Das Regierungsmitglied hat sich mit einem persönlich unterschriebenen Brief bei Richners für das süsse Geschenk bedankt.

Eine Kundin aus Zürich hat laut Barbara Richner weitere Corona-Hasen nach Bern liefern lassen. Neben den Bundesräten soll auch Daniel Koch vom BAG einen Corona-Hasen erhalten.

Das Arbeitsvolumen ist schwierig zu planen

„Wir sind sehr dankbar für die grosse Unterstützung der Kunden und Mitarbeiter sowie für die vielen positiven Rückmeldungen. Denn als Kleinbetrieb hat man entweder zu viel oder zu wenig Arbeit und da ist Flexibilität von allen Seiten gefragt“, sagt die Geschäftsführerin.

Ende letzter Woche stieg dann in Veltheim auch die Nachfrage nach den anderen Osterhasen. Gefragt sind laut Barbara Richner vor allem die mittelgrossen Modelle. Hingegen besteht kaum Bedarf für Tischdekorationen, da private Feiern ebenfalls nicht möglich sind. Dem Richner-Team dürfte die diesjährige Osterzeit so oder so noch lange in Erinnerung bleiben.