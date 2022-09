Atommüll Nach Nagra-Standortentscheid: Villiger Gemeinderat vermutet eine rein politische Wertung Nach dem Standortentscheid der Nationalen Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle will sich die Gemeinde Villigen im Verfahren weiterhin akzentuiert zu verschiedenen Themen engagieren.

Vom Park Innovaare (links) in Villigen und Paul-Scherrer-Institut (Mitte) sind es wenige Meter zum Zwischenlager in Würenlingen (rechts vor dem Wald). Maja Reznicek (5. Juli 2022)

Am letzten Samstag bestätigte die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra), dass das geologische Tiefenlager in Stadel ZH im Gebiet Nördlich Lägern bauen will – und nicht im Bözberg. Damit ist Jura Ost, wie die Nagra die Region offiziell nannte, nicht mehr als Standortgebiet im Fokus für die unterirdische Lagerung von Atommüll.

Ob sich nun der Verein Regionalkonferenz Jura Ost, die Plattform für die regionale Partizipation im Sachplanverfahren des Bundes auflösen soll, war am Donnerstag Thema an der Vollversammlung in der Trotte in Villigen.

Behörde über Verzicht auf Lager im Bözberg erfreut

Für die Umverpackungsanlage für radioaktive Abfälle im Erweiterungsbau beim Zwischenlager (Zwilag) in Würenlingen braucht es ebenso wie für das Tiefenlager ein Rahmenbewilligungsgesuch, das 2024 vorliegen soll.

Regionalkonferenz-Präsident Ueli Müller schlug vor, im Hinblick darauf eine Arbeitsgruppe mit Vertretern von Würenlingen, Böttstein, Döttingen und Villigen zu bilden. Der Gemeinderat Villigen könne den Nagra-Standortentscheid nachvollziehen, schreibt er im jüngsten Mitteilungsblatt. Er zeigt sich erfreut über den Verzicht auf den Tiefenlagerstandort Jura Ost.

Radioaktive Abfälle werden gelagert im Zwischenlager in Würenlingen. Steffen Schmidt/Keystone

Gleichzeitig ist er enttäuscht über den Entscheid für die externe Verpackungsanlage beim Zwilag. «Im Widerspruch zum Grundsatz, dass nur sicherheitsrelevant Kriterien für den Standort entscheidend seien, ist die geografische Lastenverteilung aus Sicht des Gemeinderats Villigen eine rein politische Wertung», ist im Mitteilungsblatt festgehalten.

Als mutmassliche Infrastrukturgemeinde im engsten Perimeter der externen Verpackungsanlage wird sich die Gemeinde Villigen laut der Exekutive im weiteren Verfahren, in Kooperation mit den Nachbargemeinden und dem Kanton Aargau, zu verschiedenen Themen akzentuiert engagieren. Die allgemeine Sicherheit der Bevölkerung und deren Lebensgrundlage haben oberste Priorität.

Optimale Bedingungen für Forschungsbetriebe

Schützenswerte Landschaften und Naturwerte sollen geschont werden. Auf die Minimierung der Emissionen in der Region während der Bau- und Betriebszeit ist aus Sicht der Gemeinde Villigen zu achten. Eine hohe wirtschaftliche Partizipation der Lokalwirtschaft bei Bau und Betrieb wird angestrebt. Optimale Standortbedingungen für die Forschungsbetriebe Paul-Scherrer-Institut und Park Innovaare sind zu garantieren. Schliesslich ist eine nachhaltige finanzielle Abgeltung der betroffenen Region für die Verpackungsanlage zu erwirken.

Die Villiger Gemeindebehörde ist beeindruckt, mit welcher Sachlichkeit und Ruhe die lokale Bevölkerung das bisherige Verfahren begleitet hat.