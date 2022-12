Atommüll Heini Glauser zieht nüchtern Bilanz: «Die aktuelle Standortdeklaration der Nagra ist in erster Linie ein politischer Akt» Der Windischer Energieingenieur war von 1993 bis 2000 Vizepräsident der Schweizerischen Energie-Stiftung. Er hat den Kampf der Nidwaldner gegen ein Atomendlager im Wellenberg miterlebt und sieht der Bekanntgabe des Standortentscheids der Nagra für ein Tiefenlager am 12. September entspannt entgegen.

Nidwaldner Bürgerinnen und Bürger demonstrieren am 5. November 1988 in Wolfenschiessen gegen den geplanten Sondierstollen der Nagra am Wellenberg. Keystone

Am Montag gibt die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) das Standortgebiet für das geologische Tiefenlager für radioaktive Abfälle bekannt. Der Windischer Heini Glauser beschäftigt sich schon seit Jahrzehnten mit der Atomenergie und ihren Auswirkungen auf die Umwelt.

Heini Glauser aus Windisch war von 1993 bis 2000 Vizepräsident der Schweizerischen Energie-Stiftung. Claudia Meier

Der 70-Jährige ist zudem Initiant der Mahnwachen vor dem Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) in Brugg, die seit der Nuklearkatastrophe von Fukushima im März 2011 mehrmals wöchentlich stattfinden.

Der Energieingenieur war also schon aktiv, als der Wellenberg im Kanton Nidwalden in den 1980er- und 1990er-Jahren als Endlager für radioaktiven Abfall im Zentrum stand. Glauser spricht heute von einem grossen Lehrstück, das zeige, wie der Bund, die Nagra und die Atomwirtschaft, die Genossenschaftsinhaberin sei, mit dem Atommüll umgehen. Für ein schwach- und mittelradioaktives Lager (SMA) im Wellenberg habe die Nagra 300 Millionen Franken ausgegeben. Glauser ergänzt:

«Damit wollte die Nagra zeigen, dass sie die Abfallproblematik im Griff hat.»

Man dürfe aber nicht vergessen, dass es sich damals bei dieser SMA-Abfallmenge nur um etwa ein bis zwei Prozent des gesamthaft anfallenden Strahlungspotenzials gehandelt hätte. «Eigentlich war es nur ein Seitenschauplatz.»

Ohne Endlager hätten Kernkraftwerke 1985 abgestellt werden müssen

Glauser merkt an, dass sich der Kanton Nidwalden seither politisch verändert habe. Deswegen sei die Landsgemeinde abgeschafft worden und der Bund habe das Mitspracherecht der Kantone und Gemeinden bei der Endlagerfrage eingeschränkt. In diesem Jahr besteht die Nagra seit 50 Jahren. «Die Bilanz ist ernüchternd», so Heini Glauser.

Bis 1985 werde die «dauernde sichere Entsorgung und Endlagerung» der radioaktiven Abfälle im kristallinen Gestein erreicht, versprach der damalige SP-Bundesrat Willi Ritschard, sonst müssten die Kernkraftwerke den Betrieb einstellen. Beides ist bekanntlich nicht eingetroffen. «Das war ein Jahr nach Inbetriebnahme des AKW Leibstadt. Heute spricht leider niemand mehr davon. Das ist doch ein Wahnsinn», fügt der Windischer an.

Der Wellenberg bei Wolfenschiessen im Kanton Nidwalden stand 2013 noch auf der Liste für die Erstellung eines Atommüll-Tiefenlagers. Urs Flüeler/Keystone

Rückblick: Der liberale Justiz- und Energiedirektor Hugo Waser konnte 1986 seine Nidwaldner Regierungskollegen überzeugen, der Nagra die Prüfung eines Atommüll-Endlagers im Wellenberg zu erlauben. Ein kleiner Bergkanton sollte zur Lösung eines nationalen Problems beitragen.

Zuvor wollte die Nagra in Bois de la Glaive, Ollon VD, Piz Pian Grand GR und Oberbauen UR Sondierbohrungen vornehmen lassen. Überall formierte sich heftiger Widerstand. Als viertes Standortgebiet kam Niederbauen bei Emmetten ins Spiel, dessen Geologie man vom Bau des Seelisbergtunnels zu kennen glaubte.

Die Nidwaldner wurden hellhörig. Parteiübergreifend wurde das Komitee für eine Mitsprache des Nidwaldner Volkes bei Atomanlagen (MNA) gegründet, das 34 Jahre später nach erfolgreichem Widerstand gegen ein Endlager im Wellenberg aufgelöst wurde. Das MNA sammelte Unterschriften, forderte eine Extralandsgemeinde.

Jährlich 3,5 Millionen Franken für die Gemeinde während 40 Jahren

1988 schwenkt die Nagra von Niederbauen auf den benachbarten Wellenberg im Engelbergertal um und lancierte fünf Testbohrungen. Für Landwirte wurde eine Strasse geteert, für Kinder ein Spielplatz gebaut und der Gemeinde Wolfenschiessen stellte man eine Zahlung von jährlich 3,5 Millionen Franken während 40 Jahren in Aussicht. Das Dorf spaltete sich. Der MNA-Vorstand unterbreitete zwei Gesetzesinitiativen zum Untergrund und zum Bergregal. Damit begann ein jahrelanger Rechtsstreit mit Gutachten, Beschwerden und Urteilen.

In Stans findet am 30. Juni 1993 eine Demonstration statt gegen die Absicht der Nagra, im Wellenberg ein Atommüll-Endlager zu bauen. Keystone

Das MNA geht auf die Strasse. Im Juni 1995 erteilt das Nidwaldner Stimmvolk der Konzession an der Urne mit 53 Prozent Nein-Stimmen-Anteil eine Abfuhr und feierte. Auf Antrag der SP wurde ein Jahr später die Landsgemeinde abgeschafft, weil es zu schwierig geworden war, heikle Themen im Ring ohne persönliche Aggressionen zu behandeln.

Jurist Peter Steiner war Präsident der MNA und Vorstandsmitglied in der Schweizerischen Energie-Stiftung. Urs Flüeler/Keystone

Von 1993 bis 2000 war Heini Glauser Vizepräsident der Schweizerischen Energie-Stiftung (SES), die von der Grünen-Nationalrätin Rosmarie Bär präsidiert wurde. Wegweisend waren damals der erfolgreiche Abstimmungskampf gegen ein Atommülllager im Wellenberg, das Einreichen der Volksinitiativen «Strom ohne Atom» und «Moratorium plus», der Energiedialog «Radioaktive Abfälle» mit dem heute vorliegenden neuen Lagerkonzept sowie die Gründung der Schweizerischen Agentur für Energieeffizienz (S.A.F.E.).

In dieser Zeit wurde auch der Nidwaldner Jurist Peter Steiner vom MNA in den SES-Vorstand geholt, um die Abfallproblematik mit den Gremien in Bern zu diskutieren. Glauser erinnert sich:

«Wir pochten darauf, nicht mehr von einem Endlager zu sprechen, weil die Lagerung von Atommüll dauerhaft überwacht werden muss und das Know-how im Umgang damit nicht vergessen gehen darf.»

Bei hochradioaktivem Abfall seien diese Fragen noch wichtiger und die Kennzeichnung des Gefahrenpotenzials von bis zu einer Million Jahre noch entscheidender.

Erkämpftes Mitspracherecht der Kantone ging verloren

Während die politische Auseinandersetzung zum Endlager im Wellenberg von den Nidwaldnern geführt wurde, war Heini Glauser vor allem im Hintergrund tätig, suchte nach Alternativen und feierte mit den Innerschweizern, wenn sie beim Widerstand wieder einen Meilenstein erreicht hatten. Im September 2002 lehnte das Nidwaldner Stimmvolk mit 58 Prozent Nein-Stimmen-Anteil den Wellenberg-Plan ab.

Peter Steiner (links mit Fahne) war im September 2002 als Präsident der MNA erleichtert, dass der Sondierstollen am Wellenberg vom Stimmvolk abgelehnt wurde. Urs Flüeler/Keystone

Mit dem neuen Kernenergiegesetz habe das eidgenössische Parlament die Mitsprache der Kantone abgeschafft, die das MNA für Nidwalden so hart errungen hatte, heisst es in einem Artikel des Nidwaldner Kalenders 2020.

Im Rahmen des 2008 gestarteten Sachplanverfahrens des Bundesamts für Energie ging Heini Glauser lange davon aus, dass sich die Nagra für ein Tiefenlager im Bözberg entscheiden wird. Jetzt ist er aber nach dem Austausch mit erfahrenen Geologen davon abgekommen:

«Der Bözberg wäre höchstens für schwach- bis mittelradioaktiven Atommüll geeignet, weil der Jura in seiner Geologie viel dynamischer ist als die anderen beiden Standortgebiete.»

Und die Nagra ziehe ein Kombitiefenlager auch für den hochradioaktiven Abfall vor.

Doch die Geologie sei nur ein Aspekt des Standortentscheids, hält Glauser fest. Ebenso wichtig sei die Stärke des Widerstands, was seiner Meinung nach auch eher für das Gebiet Nördlich Lägern sprechen würde. «Wir haben Kaib mit einflussreichen Mitgliedern und die Organisation Pro Bözberg von Otto H. Suhner mit noch mehr Mitgliedern, die bei uns grossen Widerstand leisten.» Auch der Widerstand im Zürcher Weinland sei sehr gut organisiert. Der Windischer kommt deshalb zum Schluss:

«Das Gestein ist dort am besten, wo der Widerstand am geringsten ist.»

Auch die jetzige Standortdeklaration der Nagra sei in erster Linie ein politischer Akt der Nagra, mit dem sie wieder einmal zeigen könne, dass sie eine Lösung habe, «was aber überhaupt nicht der Fall ist». So gesehen, könne man alle Standortgebiete beruhigen und festhalten, dass der aktuelle Standortwahlvorschlag noch lange nicht in Stein gemeisselt sei.

Zwischenlager gehört für Heini Glauser in den Untergrund

Der 70-Jährige findet es grundsätzlich richtig, wenn Atommüll im Untergrund gelagert wird. Seiner Meinung nach gehört aber auch das Zwischenlager etwa für 200 Jahre in den Boden und nicht nach Würenlingen, wo das Dach nicht sicher vor einem Flugzeugabsturz sei.

Luftaufnahme mit Blick auf das Paul-Scherrer-Institut in Villigen (links), das Zwischenlager für Atommüll in Würenlingen (rechts) und das Atomkraftwerk Beznau (Mitte). Michael Hunziker

Aufgrund der aufkommenden Diskussionen um längere Laufzeiten und den Neubau von Atomkraftwerken ist es aus Heini Glausers Sicht unmöglich, jetzt einen definitiven Standort für ein Tiefenlager festzulegen. Denn:

«Wir wissen ja gar nicht, wie gross die Abfallmenge ist, die wir dereinst einlagern müssen. Unter diesen Umständen kann man doch nicht seriös planen und bauen. Das wäre fahrlässig.»

Ohne klaren Abschalttermin für die Kernkraftwerke könne die Schweiz das Tiefenlager nicht planen, leider habe die Politik es verschlampt, alternative Energiequellen zu fördern, und das räche sich nun. Sonst könnte man viel offener miteinander reden.

Dem kommenden Montag blickt Heini Glauser entspannt entgegen. Er sagt: «Das Problem ist nicht der 12. September, und was die Nagra dann verkündet, sondern der Atommüll, der weiterhin täglich produziert wird.» Ungefährlich werde dieser nie sein.

Atommülltransport im März 2011 zum Zwischenlager in Würenlingen. Archiv AZ

Der Atommüll stelle die Gesellschaft vor ein unlösbares Dilemma: Definitiv verschlossenes Endlager ohne späteren geordneten Zugriff verhindere Reparaturen bei Undichtigkeit und Problemen; versus Rückholbarkeit und damit einen möglichen Missbrauch der grossen Mengen Plutonium, zum Atombombenbau, durch unbefugte oder verantwortungslose Regierungen.

«Die Nagra muss von den AKW-Betreibern entkoppelt werden, damit eine unabhängige wissenschaftliche Arbeit ohne den Rechtfertigungsdruck der aktuellen Atompolitik möglich wird», hält der ehemalige SES-Vizepräsident abschliessend fest.