Aschermittwoch «Der Verzicht allgemein ist eine wichtige Übung» – so begleitet diese Aargauerin die Menschen durch die Fastenzeit Zwischen Aschermittwoch und Ostern verzichten viele Menschen traditionell auf Essen. Ob religiös motiviert oder nicht, liegt Fasten im Trend. Die Fastenbegleiterin Maddy Hoppenbrouwers aus Schinznach-Bad erklärt uns, wieso die Fastenerfahrung für sie so wichtig ist.

Fasten, aber nicht aus religiösen Gründen: Maddy Hoppenbrouwers hat ihren Weg gefunden. Melanie Bär

Darmgesundheit, Verzichten lernen, Achtsamkeit üben und Vertrauen in unsere Selbstheilungskräfte gewinnen. Die Fastenerfahrung sei für Maddy Hoppenbrouwers wesentlich, um den eigenen Körper besser wahrnehmen zu können. Ein Gespräch mit der Fastenbegleiterin aus Schinznach-Bad.

Was versteht man überhaupt unter Fasten und welche sind die beliebtesten Methoden?

Maddy Hoppenbrouwers: Für viele Leute bedeutet es, auf Fleisch, Süssigkeiten oder Kaffee zu verzichten. Es gibt aber vielfältige Arten von Fasten, je nach persönlichem Bedürfnis: Basenfasten, Saftfasten, Entgiftung, Heilfasten und das religiöse Fasten. Die beliebteste Methode ist die von Doktor Otto Buchinger, welche auch von Professor Andreas Michalsen wissenschaftlich unterstützt wird. Ich kann sein Buch «Mit Ernährung heilen» sehr empfehlen.

Was ist das natürliche Fasten?

Ursprünglich ist Fasten die älteste und natürlichste Gesundheitsvorsorge. Im alten Ägypten wurde schon von seiner heilenden Wirkung berichtet. Früher, wenn die Wintervorräte leer waren, wurde gefastet. Heute haben wir vergessen, dass wir auch eine Zeit lang gut auch ohne Nahrung auskommen können. Nehmen wir Wildtiere als Vorbild: Ihr Instinkt führt dazu, nur das zu essen, was für ihren Körper notwendig ist. Wenn sie keinen Hunger mehr haben, jagen und essen sie nicht, manchmal auch tagelang.

Drei Fakten zur christlichen Fastenzeit Durch diese Zeit sollen sich Christen auf die Feier des Todes und der Auferstehung Jesus an Ostern vorbereiten. Am Aschermittwoch beginnt für Christen die 40-tägige Fastenzeit vor Ostern. Dabei werden die Sonntage nicht mitgezählt, da an ihnen nicht gefastet werden sollte. Die Zahl 40 hat in der jüdischen und christlichen Überlieferung eine hohe Symbolkraft und steht für Theologen damit für einen Zeitraum, der Wende und Neubeginn ermöglicht. Seit dem 5. Jahrhundert rückte der Verzicht auf Genussmittel in den Mittelpunkt. Während der Fastenzeit durfte man nur einmal am Tag eine volle Mahlzeit zu sich nehmen. Ausserdem waren Fleischgenuss sowie feierliche Hochzeiten, Feste und Tanz verboten. Fasten ist fester Bestandteil aller Weltreligionen und nicht nur ein katholisches Phänomen. Auch in den reformierten Kirchen gibt es die Fastenaktion. Der Islam kennt den Fastenmonat Ramadan. Ausserdem liegt die Fastenzeit auch bei nicht religiösen Menschen im Trend. Quelle: www.kath.ch

Essen wir zu oft am Tag? Würden Sie längere Esspausen, wie diejenigen welche beim Intervallfasten vorgesehen sind, empfehlen?

Ja, grundsätzlich essen wir zu oft am Tag. Es gibt mehrere Arten von Intervallfasten, man kann zum Beispiel innerhalb von 8 Stunden essen und 16 Stunden am Stück auf Nahrung verzichten. Ich fange erst um 12 Uhr an essen und höre am Abend möglichst früh auf. Unser Körper braucht Esspausen, damit die Körperzellen sich natürlich reinigen können. Dieser Prozess, mit dem die Zellen eigene Bestandteile abbauen und verwerten, nennt sich Autophagie und hilft unserem Körper, Krankheiten vorzubeugen, und unser Immunsystem zu stärken.

Die Autophagie einfach erklärt. ARD - Planet Wissen

Auf was muss man achten, wenn man zum ersten Mal fasten will?

Für das erste Mal lohnt sich, sich begleiten zu lassen. Eine Beratung, auch telefonisch, hilft, um später selbstständig und gesund fasten zu können. Ich biete individuelle Beratungen an, aber man kann sich auch an Fasten-Kliniken wenden. So bekommt man Informationen auch über Themen, die sonst Tabu sind, wie die Darmspülung: Den Darm zu entleeren, ist beim Fasten tatsächlich sehr wichtig.

Wann darf man nicht fasten?

Nicht fasten sollen schwangere Frauen, Jugendliche oder Leute mit psychischen oder schweren Erkrankungen. Wenn man Medikamente wie Kortison, Marcumar oder ähnliche Blutgerinnungshemmer einnimmt, ist eine medizinische Abklärung zu empfehlen.

Welche Angebote bieten Sie im Aargau an?

Ich begleite gesunde Menschen, die sich für den natürlichen Selbstheilprozess interessieren und Selbstverantwortung für ihre Gesundheit übernehmen wollen. Ich biete Infoveranstaltungen, Fastenberatungen (auch individuell) sowie Gruppenfasten an.

Was sind die Hauptmotivationen der Menschen, die sich für Ihren Fastenkurs interessieren? Was motiviert Sie?

Die Liste ist lang: die Neugier, die Entgiftung, die Selbsterfahrung, die Gewichtsregulierung, die Ernährungsumstellung oder die Steigerung von Vitalität. Fasten ist ein guter Schritt, um etwas zu verändern. Mich motiviert es, anderen Mut zu machen und mein Wissen weiterzugeben, was man selber machen kann. Die Natur hält uns so vieles bereit: Wir sollten wieder Vertrauen in unsere Selbstheilungskräfte gewinnen.

Zur Person Bild: Melanie Bär

Mehr Infos unter: Maddy Hoppenbrouwers (66) arbeitet in Schinznach-Bad als Dipl. Pflegefachfrau, Erwachsenenbildnerin und Fastenbegleiterin. Sie begleitet gesunde Menschen, die sich für das natürliche Fasten interessieren und bietet Infoveranstaltungen, individuelle Fastenberatungen sowie Gruppenfasten an. Sie fastet zweimal im Jahr.Mehr Infos unter: www.fasten-zeit.ch

Was ist die optimale Fasten-Dauer? Darf man während dieser Zeit essen oder trinken?

Ich empfehle, 8 bis 14 Tage auf feste Nahrung zu verzichten. Man muss auf den eigenen Körper hören und abbrechen, wenn es nicht mehr weiter geht. Der Verzicht allgemein ist die wichtige Übung.



Damit man genug Energie hat, sollte man 200–300 Kilokalorien pro Tag in Form von Saft aufnehmen. Das heisst ein Glas Bouillon (für Mineralien), ein Glas Obstsaft und ein Glas Gemüsesaft (für Zucker und Vitamine). Ein zusätzlicher Esslöffel Honig hilft, den tiefen Blutzucker zu regulieren. Man sollte viel trinken, mindestens drei Liter Flüssigkeiten, und sich bewegen.

Wann ist die beste Fastenzeit?

Es gibt keine beste Zeit. Jede Saison hat Vor- und Nachteile und schlussendlich ist es immer eine Frage der Zeit. Aus der Tradition her ist logischerweise für viele Leute der Frühling gut. Im Sommer hat man dagegen mehr Ferien, was ebenfalls positiv ist. Ich finde es sehr schön auch im Herbst oder vor Weihnachten – es ist ein guter Einstieg in den Winter. Man kann auch auf den Mondkalender achten: Fasten bei abnehmendem Mond hilft abzunehmen und loszulassen. Idealerweise beginnt man drei Tage vor dem Vollmond.

Wie viel Kilo verliert man beim Fasten?

Der Gewichtsverlust ist unterschiedlich. Bei den Meisten liegt es zwischen 3 und 6 Kilo in 10 Tagen. Nach dem Fasten gibt es noch drei Aufbautage. Man sollte nicht von 0 auf 100 wieder anfangen zu essen.

Wie wirkt sich das Fasten auf die Psyche aus?

Fasten ist sehr wichtig für die Achtsamkeit. Oft ist man sich nicht bewusst, was für einen Einfluss die Darmflora auf unser Immunsystem hat. Mit dem Fasten wird der Darm saniert. Ich empfehle, täglich ein Tagebuch zu schreiben: Was hat es für psychische Reaktionen gegeben? Wie waren die Nächte? Was habe ich geträumt? Ein Kursteilnehmer hat mal davon berichtet, dass alte Erlebnisse aus der Vergangenheit wieder hochkamen. Fasten hilft, psychische Gedanken zu verarbeiten.