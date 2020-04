«Armut ist in der Schweiz schambehaftet»: Kirchgemeinde lanciert Lebensmittel-Abgabe für Bedürftige

«Nimm 2, bring 1», so der Name des Projekts, das die reformierte Kirchgemeinde Birr diese Woche gestartet hat. Eine Spendenaktion für Menschen in finanziellen Nöten im Eigenamt. Die Idee dahinter ist einfach: Anstelle übermässig viele Lebensmittel zu Hause zu bunkern, solle man doch lieber zwei Stück kaufen und eines davon spenden.

Daniela Hausherr, Sozialdiakonin der Kirchgemeinde, hat das Projekt initiiert. «Es war eine spontane Reaktion auf die aktuellen Geschehnisse», sagt sie. Aufgrund der Corona-Situation sind viele Lebensmittel-Abgabestellen für Bedürftige derzeit geschlossen. Auch die Lebensmittelhilfe Cartons du Coeur, mit der die reformierte Kirche Birr sonst zusammenarbeitet, hat ihre Lieferungen bis zum 23. April eingestellt. Die freiwilligen Helfer der Institutionen sind oftmals Rentner und gehören damit zur Risikogruppe. Entsprechend können sie nicht eingesetzt werden. Daniela Hausherr erhielt in den letzten Wochen Anrufe von Betroffenen, die die reformierte Kirche um Hilfe baten. Sie erkannte das Problem: «Wenn alle zumachen, muss man reagieren.» So entschied sie sich kurzerhand, eine kontaktlose Abgabestelle für Lebensmittel beim Pfrundhaus in Lupfig, in dem sich das Büro der Sozialdiakonie befindet, einzurichten. Das Gebäude selber ist derzeit geschlossen. Vor dem Eingang stehen Kisten bereit. In diesen können Lebensmittelspenden deponiert werden. «Manche Leute rufen vorher an und fragen, was gerade benötigt wird», sagt Daniela Hausherr. «Andere legen ihre Spenden einfach in die Kisten, ganz anonym.» Auf der Homepage der Kirchgemeinde ist eine Liste mit Ideen für benötigte Lebensmittel aufgeschaltet. Erbsli und Rüebli, Ravioli, Beutelsuppen.

Abgabe erfolgt nur auf Termin und durch Fenster

«Vor allem langhaltbare Lebensmittel sind gefragt», sagt Hausherr. «Ich habe nicht die Erfahrungswerte, die die regulären Lebensmittelhilfen haben, was den effektiven Bedarf betrifft.» Auch Geldspenden sind willkommen. Mit diesen kauft Daniela Hausherr dann jene Produkte, die im Sortiment fehlen. Betroffene können sich telefonisch bei der Kirchgemeinde melden. Es wird ein Termin vereinbart. Hinter dem Pfrundhaus reicht Hausherr dann die Lebensmittel durch ein Fenster nach draussen. «Ich frage, was die Leute gerne essen und sie sagen mir, was sie brauchen.» Nicht alle Lebensmittel sind allerdings verfügbar. «Auch in den Läden bekomme ich nicht immer alles.» Vor allem Konserven sind derzeit oftmals ausverkauft. «Die Leute sind bescheiden und freuen sich, über das, was sie bekommen.» Die Klientel sei indes ganz gemischt, sagt Hausherr. Es hat Familien mit Kindern, Rentner, Flüchtlinge, aber auch Schweizer unter den Bedürftigen. «Ich frage nicht, aus welchem Grund sie auf Spenden angewiesen sind. Armut ist in der Schweiz schambehaftet.» Für den Bezug der Lebensmittel ist keine Bezugskarte notwendig. Man muss sich lediglich in eine Liste eintragen. Dies erlaube eine kleine Übersicht für die Bedarfsplanung.

Die Aktion ist zeitlich nicht begrenzt. Daniela Hausherr rechnet damit, dass der grosse Ansturm erst nach den Frühlingsferien kommen wird. (pbr)