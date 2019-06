prev next

Die #partyvomjahr findet am 7. und 8. Juni auf dem Birrfeld statt. Am Freitag mit dem Beizlifest, am Samstag die Live-Konzerte von James Arthur, MoTrip, Bastian Baker, Loco Escrito, Lo & Leduc, Stress und Baschi. Verfolgen Sie unseren Liveblog zum Argovia Fäscht!