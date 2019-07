Mit grosser Mehrheit hat die ausserordentliche Gemeindeversammlung in Villnachern die Gesamtrevision der Nutzungsplanung genehmigt Mitte März dieses Jahres.

Ein Kernpunkt ist die vorgesehene Arbeitszone an der Aare am östlichen Dorfrand. Ausgeschieden werden soll diese an der Stelle der heutigen Spezialzone Annamatt, damit Kleingewerbe angesiedelt werden kann. So weit, so gut.

Nur: Pro Natura hat angekündigt, eine Beschwerde einzureichen. Für die Naturschutzorganisation ist eine Arbeitszone ein «Fremdkörper in der ökologisch, landschaftlich und landwirtschaftlich wertvollen Umgebung».

Klar anderer Ansicht ist Gemeindeammann Roland König. «Für unsere Landgemeinde ist die Arbeitszone wirklich wichtig und dringend nötig für die Weiterentwicklung», stellt er fest.

Eingefunden für das Gespräch an diesem sonnigen, hochsommerlich warmen Vormittag hat er sich am Rand des Areals Annamatt – das derzeit als Lagerplatz dient – zusammen mit den beiden ortsansässigen Landwirten Edmund Hartmann und Willi Hartmann, mit Heinz Werthmüller, dem Geschäftsinhaber und Gründer der Werthmüller Baugeschäft AG, sowie mit Gemeindeschreiber Benjamin Plüss.

Es können Arbeitsplätze wegfallen

König weist darauf hin, dass die Revision der Nutzungsplanung 2012 in Angriff genommen wurde. Bei diesem Prozess, an dem auch die Natur- und Landschaftsschutzkommission beteiligt war, habe sich das Volk ausgesprochen für eine Arbeitszone für das Dorfgewerbe.

«Als Gemeinderat ist es unsere Pflicht, uns für den Volkswillen einzusetzen und für das Dorf zu wehren», betont der Gemeindeammann und fügt an: «Wir reden hier nicht von grossem Gewerbe oder Industrie.» Zudem werde für die geplante Arbeitszone eine Gestaltungsplanpflicht bestehen. Das heutige, umstrittene Erscheinungsbild werde also sicher verbessert.

Könnte die Arbeitszone nicht umgesetzt werden, wäre das weder für die Gemeinde noch für die Natur ein Gewinn, ist König überzeugt. Im Gegenteil: «Statt die Attraktivität zu steigern, wären Arbeitsplätze gefährdet.»