ARA Wasserschloss: Neuer Präsident gewählt

Seit dem 1.Januar hat der Abwasserverband Wasserschloss, bestehend aus elf Gemeinden, ein neues Präsidium. Herausforderungen in den Bereichen Energieeffizienz, die Produktion erneuerbaren Energien sowie Optimierungen im Gesamtsystem stehen in den kommenden Monaten und Jahren an.

Der neue Präsident Matthias Treier wirft einen Blick in die Zukunft: «Auch, wenn wir eine moderne Kläranlage haben, können wir uns im Gewässerschutz noch verbessern, beispielsweise indem wir die Regenbeckenbewirtschaftung in den elf Gemeinden als Gesamtsystem betrachten.» Die Regenbecken speichern bei Regenfällen das Abwasser. Fällt viel ­Regen, können in einzelnen ­Gemeinden die Kapazitäten überschritten werden und das Abwasser fliesst direkt in die ­Gewässer. Bisher funktioniert jedes Becken für sich alleine. In Zukunft soll das Kanalnetz als Gesamtsystem betrachtet und die Becken zentral gesteuert werden.

Nebst dem Gewässerschutz als eigentliches Kernthema spielen Energieeffizienz und Recy­cling eine zunehmend wichtige Rolle. Treier: «Die ARA Wasserschloss wird mehr und mehr auch zu einer Produktionsanlage. Sie verwendet das Klärgas, indem es zu Biogas aufbereitet und ins Erdgasnetz eingespeist wird und nutzt die Abwärme aus dem Abwasser. Im Frühling wird zudem auf dem Dach der ARA in Windisch eine Fotovoltaikanlage in Betrieb genommen, um einen Teil des Eigenbedarfs an Strom zu decken.»

Das Abwasser aus elf Gemeinden wird über ein System von Leitungen, Kanälen, Regenrückhaltebecken und Pumpwerken zur ARA geführt. Dort wird es in mehreren Stufen gereinigt. Die angeschlossenen Gemeinden bilden zusammen den Abwasserverband Wasserschloss, dessen Vorstand aus je einem Mitglied dieser Gemeinden besteht. Seit dem 1.Januar ist Treier, Gemeinderat von Windisch, dessen Präsident, das Vizepräsidium teilen sich Ueli Eberle, Vizeammann von Untersiggenthal, und Reto Wettstein, Stadtrat von Brugg. Die Geschäfts- und Betriebsführung erfolgt durch die IBB. (az)