Anwohner kämpfen für einen sicheren Schulweg – nun macht der Kanton Zugeständnisse

Gleich neben dem Quartier an der Unterwerkstrasse in Windisch führt künftig die Südwestumfahrung vorbei. Für die sieben Haushaltungen bedeuten die Bauarbeiten, dass sie unter der Woche keinen direkten Zugang zu ihrer Wohngemeinde Windisch haben. Die Ausfahrt nach Brugg führt über Schotterwege, dazwischen ist noch ein Bahnübergang, der auch ein Problem für die Blaulichtorganisationen ist, sollte im Quartier etwas vorfallen (die AZ berichtete). An vorderster Front kämpft René Schätti für die Anliegen in seinem Quartier.

Immerhin: Nach einem ersten Artikel in dieser Zeitung kam Bewegung in die Sache. Die Verantwortlichen des Kantons, der Bauherr ist, suchten das Gespräch mit den Quartierbewohnern und gibt Hilfestellungen. So wurde den Quartierbewohnern versprochen, dass nach Ende der Bauphase eine Aufnahme der Häuser gemacht wird. So wird geschaut, ob diese gereinigt werden müssen und ob sich Risse gebildet haben. Zudem werden jeweils aufs Wochenende hin die Baumaschinen so weggeräumt, dass der Zugang zur Gemeinde Windisch mit dem Auto erfolgen kann.

Anwohner fordern Steuerreduktion

Doch den Anwohnern reicht das noch nicht. René Schätti hat darum der Windischer Gemeindepräsidentin Heidi Ammon ein E-Mail geschrieben. Zehn Punkte führt er auf, unter denen die Quartierbewohner leiden. So würde die Schotterstrasse die Verschleissteile der Autos unverhältnismässig abnützen, es käme immer wieder zu Stromausfällen und Wasserabstellungen, zudem könnten die Kinder nicht mehr vor den Häusern spielen, da Lastwagenverkehr herrscht und keine Sicherheit gegeben werde.