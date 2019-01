Ein kleiner Ansatz kann reichen. Im Brutkasten findet er die passenden Bedingungen, um zu gedeihen. An einen ersten weissen Kabelbinder fügt sich ein zweiter, dann ein dritter... Sie reihen sich aneinander, sie ordnen und teilen sich, formen ein Gebilde. Ansatzweise ist schon erkennbar, was wird, im Ansatz bereits vorhanden, was einmal sein kann.

Die Künstlerin Paola Walter-Soldato wusste anfangs selbst nicht, wohin ihre Arbeit sie führen wird. Versiert im Umgang mit dem Material, begann sie Kabelbinder an Kabelbinder zu knüpfen. Und wie aus menschlichen Beziehungen ganze Netzwerke entstehen, wuchs das Gebilde zu einem stabilen, komplexen Volumen heran. Einige Enden sind lose – als warteten sie auf die nächste Verknüpfung.

Fasziniert von diesem vielseitig einsetzbaren Verbindungselement, sucht die Künstlerin nach Möglichkeiten, mit Kabelbindern Volumen zu schaffen. Ins rechte Licht gerückt, entfalten sie eine poetische Wirkung und es scheint, als könne der Kabelbinder weit mehr als nur verbinden. «Ansatzweise» ist bis Juni ausgestellt.

Die kleine Glasvitrine steht am Gleis 1 nahe dem Brugger Bahnhof und wird jedes halbe Jahr von neuen Kunstschaffenden bespielt. Sie besteht aus einem Betonsockel mit einem Schaukasten von 60 mal 60 Zentimeter Grundfläche und einer Höhe von 70 Zentimetern.

Hervorgegangen ist der Brutkasten aus einem Wettbewerb. Gesucht war ein visionäres Projekt, das die tägliche Arbeit sowohl anregt und inspiriert als auch hinterfragt. Seit 2007 legen die Mitarbeitenden der Metron zweimal jährlich ein Wort fest, das durch eine Künstlerin oder einen Künstler in eine räumliche Installation umgesetzt wird. Die 1965 entstandene Metron ist tätig in den Fachbereichen Architektur, Raumentwicklung, Verkehr, Landschaft und Umwelt. (az)