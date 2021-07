Anlass Sommerferienexpress: Von Brugg aus auf Rundfahrt mit einer 75-jährigen Dampflokomotive Am Wochenende vom 7. und 8. August führt der regionale Verein Mikado 1244 erneut seine Sommerferien-Rundfahrten durch.

Eine Dampflokomotive des Typs 141R in Aktion. Bild: Patrick Lüthy

(3. Oktober 2020)

Mit der 1946 in Kanada gebauten Dampflokomotive des Typs 141R geht es mit dem «Sommerferienexpress» rund um den Zürichsee und um die Lägern. Einstiegsmöglichkeiten bestehen in Brugg, Baden und Zürich Altstetten. Der Brugger Verein Mikado 1244 ergänzt in seiner Mitteilung:

«Befahren werden landschaftlich reizvolle Strecken, so zum Beispiel dem Zürichsee entlang und über den Seedamm nach Rapperswil, durch die schöne Moorlandschaft zwischen Bubikon und Wetzikon sowie dem Rhein entlang von Eglisau nach Koblenz.»

Details zum Fahrplan und Tickets ab 40 Franken finden sich unter www.mikado1244.ch. Die Sitzplätze sind reserviert, eine Anmeldung im Vorfeld erforderlich.