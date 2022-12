Bezirk Brugg Sie lassen die Korken knallen: In diesen Gemeinden wird 2023 Jubiläum gefeiert Zwei Aargauer Gemeinden aus dem Bezirk Brugg zelebrieren ihr Jubiläum. Besonderes Mönthal hat mit zwölf Anlässen übers ganze Jahr verteilt viel zu feiern. Auch Mülligen darf sich freuen. Ins Leere schaut hingegen die Bevölkerung von Rüfenach, welche trotz der Annahme des Planungskredits kein Dorffest erwarten darf.

Mitten auf dem Land befindet sich die Gemeinde Mönthal mit rund 400 Einwohnerinnen und Einwohnern. Trotz der, verglichen mit anderen Aargauer Gemeinden, kleinen Bevölkerungszahl erwartet das Dorf viele Festivitäten. Sandra Ardizzone

«Müendel», wie die Bevölkerung Mönthal liebevoll nennt, schaut auf eine geschichtsträchtige Vergangenheit zurück. Durch Ausgrabungen entdeckte man Funde, die über verschiedene Epochen hinausragen und bis in die Steinzeit reichen. Das Gotteshaus wurde erstmals urkundlich 1273 erwähnt. Und jetzt, 749 Jahre später, besteht die Gemeinde Mönthal immer noch. Deshalb feiert das Dorf im Jahr 2023 sein 750-Jahr-Jubiläum. Unter dem Motto «Grund zum Fiire» soll während eines Jahres an unterschiedlichen Anlässen auf das Jubiläum angestossen und gefeiert werden, schreibt die Gemeinde in einer Medienmitteilung.

Dorfvereine, Feuerwehr und freiwillige Bürgerinnen und Bürger helfen schon jetzt mit, damit sie einem erfreulichen Jubiläumsjahr voller Festivitäten entgegensehen können. Das Organisationskomitee hat zwölf Anlässe zusammengestellt.

Festjahr beginnt und endet mit einem Umtrunk

Am 1. Januar wird das Festjahr eingeläutet. Der Gemeinderat lädt dazu die Bevölkerung in das Bierbrauhaus Mönthal zu einem Neujahrsumtrunk ein. Rund drei Wochen später führt der Turn- und Theaterverein in der Turnhalle das Theaterstück «Hesch en Vogel» auf. Für das kulinarische Wohl sorgen Verpflegungsmöglichkeiten vor Ort. Das Vergnügen koste die Erwachsenen 15 Franken und die Kinder 12 Franken, schreibt Schweiz Tourismus auf ihrer Website.

2023 wird die Gemeinde Mönthal 750 Jahre alt. Ein Organisationsteam wird eine Präsentation mit alten Fotos zusammenstellen. zvg

Am Nationalfeiertag veranstaltet die Männerriege in der Turnhalle Mönthal ein Fussballturnier. Angepfiffen wird gemäss der Gemeinde um 12 Uhr.

Ausserdem gibt es auch speziell für Kinder vom 4. November bis am 25. November einen Pumptrack – eine Mountainbike-Strecke mit Wellen, Hügeln und Kurven. Das Ziel beim Befahren eines Pumptracks ist, die Vorwärtsbewegung ohne Pedalantrieb zu erlangen. Enden soll das Jubiläumsjahr dort, wo es angefangen hat, im Bierbrauhaus mit einem Silvesterumtrunk.

Auch Mülligen hat Grund zu feiern

Während dieser Artikel geschrieben wurde, zählte der Countdown der Gemeindewebsite Mülligen noch 211 Tage und fünf Stunden bis am 30. Juni das Jubiläum zum 750-jährigen Bestehen gefeiert werden kann. Angesichts der Planung und Durchführung der Festivitäten sei ein Organisationskomitee, bestehend aus acht Mitgliedern, auf die Beine gestellt worden, schreibt die Gemeinde auf ihrer Website.

Auch Mülligen wird nächstes Jahr ein Dorffest feiern. Archiv AZ

Das Dorffest dauert vom 30. Juni bis am 2. Juli. Gegenwärtig muss sich die Bevölkerung noch ein wenig gedulden, bis das Festprogramm steht. Gemäss der Instagram-Seite «750jahrmuelligen» folgen weitere Neuigkeiten ab dem 31. Dezember.

Bevölkerung stimmte dem Planungskredit zu

Wenig euphorisch dürfte hingegen die Gemeinde Rüfenach aufs kommende Jahr schauen. Im Sommer 2023 hätte der Zusammenschluss von Rein und Rüfenach vor 125 Jahren gefeiert werden können. Dafür billigte das Stimmvolk an der Gemeindeversammlung im Juni für die Festorganisation einen Planungskredit. Der Gemeinderat entschied in Absprache mit dem Organisationskomitee jedoch sieben Monate vor dem Grossanlass, das Dorffest abzusagen.

Trotz der Annahme des Planungskredits wird die Gemeinde Rüfenach kein Dorffest feiern. Sandra Ardizzone

Im Mitteilungsblatt vom Dienstag, 29. November, heisst es dazu: «Es konnte im Dorf kein spürbarer einheitlicher Rückhalt erzielt werden. Die Vereine sind als wichtige Träger der Gemeinschaft nicht wie erwartet mitgezogen.»

Dennoch müssen die Rüfenacher und Rüfenacherinnen nicht komplett ins Leere schauen: Das Jugendfest wird am 1. Juli 2023 in kleinerem Rahmen stattfinden. Ausserdem werde die Einweihung des neuen Kindergartens nicht zu kurz kommen, schreibt die Gemeinde im Mitteilungsblatt.