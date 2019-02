Der 41-jährige M., dem mehrfaches Herstellen und Zugänglichmachen sowie mehrfacher Besitz von Kinderpornografie vorgeworfen wurde, musste diese Woche vor dem Obergericht in Aarau erscheinen. Begleitet wurde er von seinem amtlichen Verteidiger Franz Hollinger. Dieser war es, der Mitte 2017 nach der erstinstanzlichen Urteilsverkündung umgehend mitteilte, das Urteil ans Obergericht weiterzuziehen. Das Bezirksgericht Brugg verurteilte M. zu einer unbedingten Geldstrafe von 250 Tagessätzen à 90 Franken und ordnete eine ambulante Therapie an. Aus Sicht des Verteidigers sind die M. zur Last gelegten Straftaten nicht als schwer, sondern nur als mittelschwer zu qualifizieren.

Rückblick: Es war im April 2013, als in einem Dorf im Bezirk Brugg nach einer Hausdurchsuchung bei M. illegales pornografisches Material sichergestellt wurde. Dabei handelte es sich um 5393 Bilder sowie 112 Filme mit Kinderpornografie und 59 Filme über sexuelle Handlungen mit Tieren. Seine Frau wusste von nichts. Dass der Konsum dieser Bilder und Filme nicht normal sei, habe er schon gewusst, sagte M. damals.

Therapie aus eigenem Antrieb

Er begab sich daraufhin auch aus eigenem Antrieb in eine Therapie, für die er Kosten von über 10'000 Franken auf sich nahm. In einem psychiatrischen Gutachten vom Februar 2016 wurde M. heterosexuelle Pädophilie und schädigender Alkoholkonsum attestiert. Wenn er Lust verspürte, habe er einen Film geschaut und sich selbst befriedigt, hielt M. damals vor dem Bezirksgericht fest. Damals hatte M. selber noch keine Kinder, wünschte sich aber solche.