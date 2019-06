Auf Anfang 2020 schliessen sich Schinznach-Bad und Brugg zusammen. Das Bestattungs- und Friedhofreglement der Einwohnergemeinde Schinznach-Bad muss nun noch in diesem Jahr demjenigen der Stadt Brugg angeglichen werden. Die Totalrevision steht zur Diskussion an der Gemeindeversammlung. Das bestehende Reglement stammt aus dem Jahr 1986 und wurde erst einmal, im 2004, überarbeitet.

Definiert werden die Leistungen der Stadt und angepasst wird unter anderem der Gebührentarif für Bestattungen von auswärtigen Personen. Offengelassen wird neu die Bestattungszeit, erlaubt wird eine Grabgestaltung mit Kies. Angehörige erhalten weiter auch die Möglichkeit, bei der Stadt Brugg einen Grabfonds zu eröffnen, wenn sie das Grab nicht selber unterhalten oder dafür eine Gärtnerei beauftragen möchten. Für Bestattungen auf dem Gemeinschaftsgrab ist neu eine einmalige Gebühr für die Bereitstellung und den Unterhalt des Grabes zu entrichten: Einwohner 880 Franken, Auswärtige 1760 Franken.

Überdies entscheiden die Stimmberechtigten am Donnerstag, 20. Juni, über die Kreditabrechnung «Verlegung und Erneuerung von Werkleitungen an der Unterdorfstrasse», mehrere Einbürgerungen sowie die Rechnung 2018. Diese schliesst mit einem Gewinn von 1,54 Mio. Franken ab (Budget 23 542 Franken). Das sehr gute Rechnungsergebnis lässt sich laut Gemeinderat zurückführen auf die Mehreinnahmen bei den Aktiensteuern. «Diese Mehreinnahmen müssen als ausserordentlich, nicht planbar und einmalig bezeichnet werden.» Etwas auf den Gewinn gedrückt hätten dagegen Mehrausgaben beim Personal- und Sachaufwand, so die Behörde. (mhu)

Gemeindeversammlung: Donnerstag, 20. Juni, 19.30 Uhr, Aula.